جزئیات برنامه جلسه رای اعتماد به وزرا/نقش پررنگ فراکسیون ها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی صبح امروز رای اعتماد به وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش را بررسی خواهند کرد که می توان گفت قبل از جلسه علنی تکلیف وزرا در فراکسیون های سیاسی مجلس مشخص شده است.

عصر دوشنبه وزرای پیشنهادی در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید در حالی حضور خواهند یافت که پیش از این شورای مرکزی فراکسیون امید اعلام کرده است که نظرش در مورد سه وزیر پیشنهادی مثبت است.

مجمع عمومی فراکسیون ولایت شامل فراکسیون های مستقلان و اصولگرایان نیز صبح روز سه شنبه ساعت ۶.۳۰ به دعوت علی لاریجانی رئیس فراکسیون ولایت با حضور وزرای پیشنهادی تشکیل جلسه خواهد داد تا برنامه وزرای پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد احتمال رای گیری در مورد هر یک از وزرا در جلسه مجمع عمومی فراکسیون ولایت وجود دارد.

صبح روز سه شنبه جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی ساعت ۸ صبح آغاز می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موارد معرفی یک یا چند وزیر (کمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت یک ساعت بدون بحث در کلیات برنامه‌ ها و ترکیب هیأت‌ وزیران آغاز می شود.

در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هرکدام برای مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می‌ گیرد، رئیس جمهور می‌ تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به ‌طور یکجا از آنان دفاع نماید. پس از آن رأی‌ گیری به عمل می‌ آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء پس از رأی‌ گیری برای همه وزرا صورت خواهد گرفت. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد.

بر این اساس امروز ابتدا رئیس جمهور سخنرانی می کند البته رئیس جمهور می تواند در آخر جلسه هم سخنرانی کند. بعد از آن بررسی رای اعتماد به فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستور کار قرار می گیرد که نیم ساعت مخالفان و نیم ساعت موافقان و نیم ساعت هم وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهد کرد.

بعد از آن بررسی رای اعتماد به رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار می گیرد که احتمالا سخنرانی موافقان و مخالفان و وزیر پیشنهادی به نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی کشیده خواهد شد.

طبق آیین نامه مجلس نوبت صبح مجلس ساعت ۱۲ به پایان رسیده و نوبت عصر مجلس ساعت ۱۴ آغاز می شود. در نوبت عصر بررسی رای اعتماد به مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز در دستور کار قرار می گیرد. در پیان نمایندگان رای اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی را در گلدان ها می ریزند. جلسه نوبت صبح و عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.