ضرورت مشهدشناسی اصناف در جهت ماندگاری بیشتر زائر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مشهد، سید محسن خاوری هاشمی اظهار کرد: براساس آمارهای اعلام شده، شهر مشهد حضور ۲۵ میلیون زائر ایرانی و ۲ میلیون نفر زائر خارجی با ماندگاری تقریبا ۵.۲ روز مواجه است و برهمین اساس باید زائران ۵.۶۲ هزار تخت را در طول سال اشغال کنند که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است .

وی در خصوص ماندگاری زائر در کلانشهر مذهبی مشهد افزود: این موضوع در مقایسه با سال‌های گذشته به دو و نیم شب کاهش یافته که این موضوع به جهت ضعیف شدن دیدگاه زائران نسبت به این شهر اتفاق افتاده است و این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد، زیرا ضرر و زیان اصلی آن متوجه اصناف است.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف مشهد با بیان این نکته که ما نباید منتظر اقدامات دولت بمانیم و اصناف باید خود در جهت افزایش ماندگاری زائر اقدام کنند، افزود: ما باید فرصت‌های بازار مشهد را شناسایی کنیم که مهمترین آنها وجود بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) است که حجم بالایی از توریست‌های مسلمان و غیر مسلمان را در بر می‌‎گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای شناسایی فرصت‌های بازار مشهد ظرفیت بالای پیرامون حرم مطهر برای ایجاد بازارهای موضعی با سوغات فرهنگی و انتخاب مشهد در سال ۲۰۱۷ به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام برای اصناف این شهر فرصت مغتنم و تکرار نشدنی است.

خاوری هاشمی خاطر نشان کرد: در این سال ما با حضور زائران و مسافران بیشتری در مشهد مواجه می‌شویم که باید راه‌های ماندگاری بیشتر آن‌ها را در شهر مشهد مورد بررسی قرار داده و اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه مشهد تنها یک شهر زیارتی نیست، شهر توریستی و شهر ضیافتی هم می‌تواند باشد، عنوان کرد: تمرکز زائران در منطقه ثامن، عدم نوآوری در زمینه سوغات، نقص و کمبود سوغات برای افراد خاص، کمبود نظارت بر شبکه توزیع و تولید از دید فرهنگی از دیگر موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت مشهد شناسی اصناف در جهت ماندگاری بیشتر زائر

نائب رئیس دوم اتاق اصناف مشهد با اشاره به راهکارهای رفع این مشکلات افزود: مشهد شناسی در میان اصناف از جمله موارد مهمی است که می‌تواند در افزایش ماندگاری زائر سهم به‌سزایی داشته باشد، زیرا برای مثال اگر عکاسی که در اطراف حرم مطهر مشغول فعالیت است عکس‌های خود را علاوه بر نماد حرم مطهر با دیگر نمادهای تاریخی شهر مشهد همچون فردوسی، خواجه اباصلت و... بگیرد و توضیحات لازم را برای زائران در این خصوص ارائه کند، هم درآمد بیشتری را عاید کسبه کرده و هم اینکه زائر تشویق و ترغیب به دیدن این مکان‌ها شده و روزهای بیشتری را جهت ماندگاری در مشهد در نظر می‌گیرد.

وی در زمینه نقص و کمبود سوغات برای افراد خاص بیان کرد: ما برای عوام سوغات در نظر گرفته‌ایم در حالی که بازارهای ما خالی از سوغات مناسب برای اشخاص خاص است، برای مثال در کشوری مثل فرانسه نماد برج ایفل و یا در شهر اصفهان نماد ۳۳ پل از جمله کالاهای خاصی است که یک توریست می‌تواند آن را به عنوان یادگار خریداری کند، اما در شهر مشهد نماد زیبایی از حرم مطهر رضوی که بتواند فرهنگ ایرانی واسلامی را به سایر کشورها منتشر کند، وجود ندارد.

خاوری هاشمی آموزش بازارشناسی و بازاریابی، مشهد شناسی، ایجاد برند و نو آوری و تضمین کالا در سوغات، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌ها و همچنین نظارت فرهنگی بر شبکه توزیع و تولید را از اولویت‌های کمیسیون‌های اتاق اصناف برشمرد و در ادامه افزود: ما همیشه از دید کالای قاچاق، گران‌فروشی و بهداشت بر اصناف نظارت داشتیم و از نظر فرهنگی نظارتی برکالاها نداشتیم، اما اکنون کمیسیون فرهنگی اتاق اصناف در کنار واحد بازرسی و نظارت بر این موضوع نظارت می‌کنند.