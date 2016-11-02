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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۰۳

محققان شناسایی کردند

کشف بافت فسیلی مغز یک دایناسور/ فیلم

کشف بافت فسیلی مغز یک دایناسور/ فیلم

محققان انگلیسی موفق به شناسایی اولین نمونه کشف شده بافت مغزی فسیلی یک دایناسور شدند.

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به گزارش خبرنگار مهر،  محققان دانشگاه کمبریج موفق به شناسایی نخستین نمونه شناخته شده از بافت مغزی فسیلی دایناسور در ساسکس شدند که بسیار شبیه به بافت کروکودیل و همینطور پرندگان امروزی است. در حدود یک دهه پیش، فسیلی از یک دایناسور توسط محققی آماتور کشف شده بود، اکنون مشخص شده که این تکه کشف شده متعلق به بافت مغزی فسیلی از گونه Iguanodon است که بسیار شبیه به کروکودیل و پرندگان امروزی است.

این گونه از دایناسورها در حدود ۱۳۳ میلیون سال قبل زندگی می کرده اند. بافت مننژ، مویرگ های ریزو همینطور بافت کورتیکال در این گونه به خوبی حفظ شده و می تواند راه گشای مطالعات محققان باشد. نتایج این مطالعه درSpecial Publication of the Geological Society به چاپ رسیده است.

کد مطلب 3811029

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