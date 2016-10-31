پزشک متخصص و آمبولانس بیشترین مطالبات مردم حوزه انتخابیه مهریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با رئیس و معاونان دانشگاه، روسا و مدیران شبکه بهداشت و درمان و بیمارستانهای حوزه انتخابیه مهریز اظهار داشت: اگرچه با اجرای طرح تحول نظام سلامت، سیر درمانی مردم به ویژه در مناطق روستایی تسهیل شد اما نیاز مردم به پزشک متخصص پابرجا است و امیدواریم مسئولان و دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان استان یزد بتوانند با در نظر گرفتن امتیازات ویژه، شرایط حضور پزشکان متخصص در این مناطق را فراهم کنند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از درخواست‌های مردم این حوزه آمبولانس است که امیدواریم در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود زیرا نبود یا کمبود آمبولانس مشکلات بسیاری را برای مردم این مناطق رقم زده است.

صباغیان ادامه داد: مشکلات و مطالبات مردم حوزه انتخابیه مهریز به عنوان وسیع‌ترین و محروم ترین حوزه انتخابیه کشور مشخص است و امیدواریم مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اولویت بندی این نیازها، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس در مورد پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه بهداشت و درمان در مجلس نیز بیان کرد: ما در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده ایم اما برای تدوین قوانین کارآمد و بیان نیازهای این حوزه به همکاری و همراهی مسئولان و دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان استان یزد نیاز است.

وی همچنین خواستار تبیین ظرفیت های درمانی استان یزد برای مردم شد و افزود: اگر برای مردم تبیین شود که استان چه ظرفیت ها و توانمندی‌هایی در حوزه بهداشت و درمان دارد، شاید از بار مراجعات آنها به سایر استان‌ها به ویژه تهران کاسته شود.

صباغیان همچنین خواستار نگاه ویژه مسئولان علوم پزشکی یزد به نیازهای شهرهای محروم استان به ویژه حوزه انتخابیه مهریز شد و بیان کرد: با الویت بندی می توان بخش قابل توجهی از نیازهای مردم این مناطق را برطرف کرد.