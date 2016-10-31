جزئیات راه اندازی سکوهای جدید گازی ایران در پارس جنوبی

احسان علیخانی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های نصب و راه اندازی سکوهای گازی جدید میدان مشترک پارس جنوبی گفت: برای سال ۹۵ نصب و راه اندازی ۶ سکوی غول پیکر در این میدان مشترک با قطر در برنامه شرکت ملی نفت ایران گنجانده شده است.

مدیر عملیات شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه از ابتدای امسال تاکنون نفت ۳ سکوی گازی در پارس جنوبی به پایان رسیده است، تصریح کرد: امروز چهارمین سکو متعلق به طرح توسعه فاز ۲۰ پارس جنوبی ساخته شده که برای نصب راهی آب های خلیج فارس شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه سکوی فاز ۲۰ پارس جنوبی از حدود ۲۶۰۰ تن وزن برخوردار است، اظهارداشت: تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب این سکوی گازی توسط متخصصان داخلی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز عملیات بارگیری و حمل این سکوی عظیم گازی به منظور نصب در آبهای خلیج فارس به پایان رسیده است، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال عملیات نصب و راه اندازی کامل سکوی فاز ۲۰ پارس جنوبی به پایان برسد.

مدیر عملیات شرکت نفت و گاز پارس در ادامه با یادآوری اینکه پنجمین سکوی گازی پارس جنوبی هم تا ۳۰ آبان ماه امسال متعلق به فاز ۱۷ پارس جنوبی در بندرعباس بارگیری و برای نصب روانه آبهای خلیج فارس می شود، یادآور شد: ششمین سکو هم متعلق به فاز ۱۹ پارس جنوبی بوده که امسال ساخت آن به پایان رسیده و برای نصب راهی دریا خواهد شد.

علیخانی در پایان با یادآوری اینکه سکوی فاز ۲۰ پارس جنوبی از ظرفیت تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز برخوردار است، خاطرنشان کرد: سال گذشته هم ۶ سکوی گازی فازهای مختلف پارس جنوبی در خلیج فارس نصب و راه اندازی شده بود.