جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی» نوشته ریچارد سوئدبرگ و مارک گرانووتر به همت علی اصغر سعیدی به فارسی ترجمه شد و توسط انتشارات تیسا در ۵۴۴ صفحه و با شمارگان ۱۲۰۰ نسخه منتشر شد.

در پشت جلد این کتاب می خوانید: این کتاب به معرفی جامعه‌شناسی اقتصادی جدید می پردازد. رشته‌ای که مطالعه موضوعات اصلی اقتصادی از بازارها، بنگاه‌های اقتصادی، مراکز صنعتی تا تولید، مصرف، و توزیع را مورد توجه قرار داده است و رقیبی است برای علم اقتصاد برای شناخت ابعاد مختلف پدیده اقتصادی. تمرکز جامعه‌شناسی اقتصادی جدید بر نقش روابط و نهادها و ساخت اجتماعی در اقتصاد است. سوئدبرگ که خود از پیشتازان این رشته احیاشده در علوم اجتماعی است تلاش می کند. در این کتاب با مرور تمامی آثار مهم اقتصاد و جامعه‌شناسی اقتصاد نظریه خود را نیز یعنی ادغام نظریه منفعت در نظریه اجتماعی ارائه کند. گستره دانش سوئدبرگ در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی او را در ارائه این نظریه و نوشتن چنین کتابی توانمند ساخته است. این کتاب از متون شناخته‌شده درس جامعه‌شناسی اقتصادی در دانشگاه‌های مهم جهان است. مترجم به این کتاب مقاله مهم مارک گرانووتر را که زایش جامعه‌شناسی اقتصادی را مدیون آن می دانند افزوده است.

در درآمد کتاب مترجم به معرفی کتاب و چگونگی پدیدار شدن حوزه جامعه شناسی اقتصادی می پردازد. او می گوید: کتاب حاضر نوشته ریچارد سوئدبرگ یکی از کتاب های مهم در جامعه شناسی اقتصادی جدید محسوب می شود که در دهه ۸۰ میلادی با مقاله مارک گرانووتر متولد شد؛ بنابراین حوزه جدیدی در علوم اجتماعی به شمار می آید و برای مطالعه پدیده های اقتصادی خرد و کلان از منظر جامعه شناسی بسیار راهگشاست. این کتاب نخست با عنوان «منفعت طلبی و ساختار اجتماعی» در اختیار محققان قرار گرفت.

ریچار سوئد برگ در یان کتاب اصول جامعه شناسی اقتصادی جدید را به دقت تشریح کرده است. وی در سراسر فصول کتاب میان اندیشه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرایان جدید از یک سود و جامعه شناسی اقتصادی از سوی دیگر تمایز قائل می شود و به دقت وجوه هرکدام را توضیح می دهد تا جایگاه جامعه شناسی اقتصادی جدید را در مطالعه پدیده اقتصادی روشن کند. به علاوه در ادغام نظریه منفعت در نظریات جامعه شناسی برای استفاده از این مکاتب اقتصادی تلاش می کند. همچنین سوئدبرگ حفره های ساختاری را نیز در جامعه شناسی اقتصادی جدید نشان داده است.

مترجم در پیشگفتار کتاب برای فهم بهتر جامعه شناسی اقتصادی به مقایسه آن با علم اقتصاد رایج پرداخته است. وی معتقد است که یکی از محاسن این مقایسه این است که تمایز و مرزهای معرفت شناسانه میان نظریه اقتصادی و جامعه شناسی اقتصادی روشن می شود.

همچنین نویسنده در مقدمه هدف از نگارش کتاب را ارائه مقدمه ای کلی برجامعه شناسی اقتصادی به مثابه حوزه ای نسبتا جدید در علوم اجتماعی می داند که اهمیت آن در آمریکا و اروپا به سرعت در حال رشد است. وی معتقد است: جامعه شناسی اقتصادی نوعی تحلیل از پدیده اقتصادی ارائه می دهد که می تواند در قرن بیست و یکم رقیبی برای تحلیلگران مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، نظریه بازی و اقتصاد رفتاری به شمار آید.

سوئدبرگ استاد جامعه‌شناسی و مدیر مرکز مطالعات اقتصاد و جامعه دانشگاه کرونل امریکا است. همچنین مارک گرانووتر استاد جامعه‌شناسی اقتصاد در دانشگاه استانفورد امریکا است.

این کتاب از ۱۲ فصل و در ۵۴۴ صفحه تشکیل شده است که به همت علی اصغر سعیدی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات تیسا چاپ و به مبلغ ۳۸۰۰۰تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.