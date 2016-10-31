ثبت ۲۶۱ هزار درخواست وام بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، امیرحسین تفنگ سازی مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی بهور، گفت: با آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از اول آبان ماه امسال، تا ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه) و تنها با وجود گذشت ۹ روز از آغاز زمان ثبت نام، ۲۶۱ هزار و ۴۳۲ نفر در این طرح ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار ثبت شده مربوط به استان تهران با ۴۹ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت نام کننده است، اظهار داشت: پس از استان تهران، به ترتیب استان های فارس با ۲۰ هزار و ۲۷۵، خراسان رضوی با ۱۹ هزا ر و ۶۷۵، اصفهان با ۱۶ هزار و ۴۴۵ و مازندران با ۱۴ هزار و ۴۲۶ ثبت نام شده، بیشترین آمار ثبت نام کنندگان وام ضروری بازنشستگان کشوری را به خود اختصاص داده اند.

تفنگ سازی با اشاره به آمار کمترین ثبت نام کنندگان وام در استان های کشور نیز گفت: کمترین آمار ثبت نام کنندگان مربوطه به استان قم با یک هزار و ۹۵۲ درخواست ثبت شده است. پس از استان قم نیز استان های خراسان شمالی با یک هزار و ۹۷۲ و هرمزگان با دو هزار و ۴۵۱ نفر ثبت شده، قرار دارند که کمترین آمار ثبت نام وام را دارند.

وی با بیان اینکه ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از اول آبان ماه به مدت یک ماه انجام می شود، یادآور شد: امسال به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری وام ضروری به مبلغ سه میلیون تومان، با کارمزد چهار درصد و دوره بازگشت ۳۶ ماهه پرداخت می شود. بنابراین، دریافت کنندگان وام ضروری با انجام قرعه کشی میان درخواست های ثبت شده، در دهه نخست آذرماه سال جاری، تعیین خواهند شد.

تفنگ سازی با بیان اینکه اولویت دریافت وام با بازنشستگان و موظفینی است که تاکنون این نوع وام را دریافت نکرده باشند، تصریح کرد: اعتبار وام بر اساس تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان تعیین می شود. همچنین اعلام شماره دفترکل، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات و شماره تلفن همراه در هنگام ثبت نام الزامی است.