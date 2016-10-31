اشتغال جوانان عسلویه در پارس جنوبی بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، عبدالله نادری در گردهمایی علمای شیعه و اهل سنت و فعالان سیاسی شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر با اظهار داشت: بدون تردید مردم شریف شهرستان عسلویه مرزداران شریف برای جمهوری اسلامی بوده‌اند و باید از مردم این شهرستان تقدیر کنیم.

فرماندار عسلویه خاطر نشان کرد: میزان مشارکت مردم شهرستان عسلویه در انتخابات‌های گذشته بسیار بالا بوده است و همواره از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

نادری تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید در شهرستان عسلویه فعالیت‌های خوبی انجام شده به گونه‌ای که ایجاد فضاهای آموزشی و اجرای سایر پروژه‌های ارزشمند عمرانی در طول فعالیت این دولت قابل توجه بوده است.

وی از گازرسانی به تمام روستاهای شهرستان عسلویه خبر داد و گفت: به تمام روستاهای شهرستان در این دوره گاز رسانی شده و در زمینه ورزش و جوانان و بهداشت نیز فعالیت‌های خوبی انجام شده است.

نادری در پایان خاطر نشان کرد: با تاکیدات استاندار در زمینه اشتغال نیروهای بومی شهرستان، اقدامات قابل توجهی انجام شده و با همکاری صنایع نفت و گاز و پترو شیمی این وضعیت بهبود می‌یابد.