برانكو دو ميليارد تومان از فدراسيون فوتبال پول گرفته است / جوسازي و حاشيه سازي ها زودگذر است

به گزارش خبرگزاري مهر داريوش مصطفوي جزئيات قرارداد دوساله برانكو ايوانكوويچ را تشريح كرد و گفت: برانكو توسط فردي به نام «دارو بوسيچ» كه پيش از اين «بلاژويچ» را به فوتبال ايران معرفي كرده بود، به فدراسيون معرفي شده و با وي قرارداد دوساله اي از اول نوامبر 2004 (آبان 83) لغايت اول اكتبر 2006 (9 مهرماه 85) منعقد مي شود.

وي كه با سايت سازمان تربيت بدني گفتگو مي كرد ادامه داد: كل مبلغ قرارداد هم يك ميليون و 110 هزار دلار بوده است كه طي 21 قسط به وي تمام و كمال پرداخته شده است. از سوي ديگر در قرارداد، بندي گنجانده شده بود كه طي آن بايد از مسابقات دوستانه و تورنمنتهايي چون «ال.جي» نيز ده درصد مبلغ پرداختي به فدراسيون به برانكو پرداخت مي شد كه اگر اين مبالغ پرداختي را نيز در نظر بگيريم، برانكو چيزي در حدود 2 ميليون دلار دريافت كرده است.

مصطفوي افزود: از سوي ديگر و طبق مفاد قرارداد بايد با راهيابي تيم ملي ايران به جام جهاني، ده درصد پاداش فيفا به برانكو پرداخت شود كه اگر مبنا بر 7 ميليون يورو فيفا باشد، سهم برانكو مي شود 700 هزار يورو كه اين مبلغ هنوز پرداخت نشده است.

وي در عين حال فسخ قرارداد برانكو در تاريخ 31 خردادماه 85 را غيرقانوني دانست و گفت: باتوجه به اينكه محمد دادكان پيش از اين تاريخ استعفا كرده بود و حتي طبق مدارك موجود و اخبار منتشره در روزنامه ها، وي پيش از عزيمت تيم به جام جهاني با كاركنان فدراسيون خداحافظي كرده است، فسخ قرارداد برانكو وجاهت قانوني لازم را نداشته است.

مصطفوي افزود: بي شك وقتي سه ماه و 9 روز از قرارداد برانكو باقي مانده بود، دادكان نبايد يك جانبه به خود حق مي داد كه قرارداد وي را فسخ كرده و او را از آمدن به ايران معاف كند. به طور طبيعي اين كار حيف و ميل پول بيت المال است و تا جايي كه به بيت المال و حق دولت و مردم مربوط مي شود، هيچ كس حق ندارد فردي دست به تصميم گيري بزند. آنهم در شرايطي كه برانكو به لحاظ سالها كار در ايران، بايد به تهران مي آمد و در گفت و گو با مسئولان فدراسيون، شرايط ادامه كارش را بررسي مي كرد. نتيجه اين كار غيرقانوني باعث مي شود تا وقتي فدراسيون فوتبال ايران از برانكو به فيفا شكايت مي كند و خواستار يك ميليون دلار خسارت مي شود، فيفا طبق مدارك ارائه شده از سوي برانكو، حق را به اين مربي مي دهد و اعلام مي كند مابقي حقوق و مزاياي برانكو نيز بايستي بابت سه ماه و 9 روز يادشده به وي پرداخت شود.

وي با ابراز تأسف از تحركات و اقداماتي كه از سوي يك عده خاص در جهت ضربه زدن به منافع ملي فوتبال و ورزش ايران صورت مي گيرد، گفت: متأسفانه يك گروه كه ديگر دستي بر آتش ندارند، حالا كه فوتبال به آرامش و ثبات رسيده و تيم ملي با نمايشي خوب، راه حضور در مرحله نهايي جام ملتهاي آسيا را هموار كرده، مي خواهند اوضاع و احوال موجود را نامتعادل جلوه دهند تا در اين ميان از آب گل آلود براي خود ماهي بگيرند.

مصطفوي به نامه محمد دادكان به رئيس كنفدراسيون آسيا اشاره كرد و گفت: در اين نامه از بن همام در روز 13 سپتامبر (چهارشنبه 22 شهريور) تقاضاي ملاقات مي شود كه رئيس كنفدراسيون در روز پنجشنبه 23 شهريور جواب مي دهد كه ما طي سه روز آينده آماده ميزباني از شما هستيم.

وي در عين حال با اشاره به اينكه كنار رفتن محمد دادكان اصلا" جنبه سياسي نداشته است، گفت: مردم بيدار كشور كه ديگر حي و حاضرند و نمي توان نظر آنان را عوض كرد. آنان به دفعات نارضايتي خود را از نتايج به دست آمده در جام جهاني اعلام كردند و جالب آنكه ما نه تنها به لحاظ فني به انتظارها پاسخ مثبت نداديم، بلكه به لحاظ فرهنگي نيز نمره مردودي گرفتيم و در تيم ملي از وحدت و همبستگي خبري نبود.

به گزارش "مهر" دبير فدراسيون فوتبال با اشاره به اينكه چطور مي شود رئيس فدراسيون سابق به اساسنامه فدراسيون در موقع انتخاب ايرادي وارد نمي كند، اما وقتي طبق همان اساسنامه عملكردش از سوي رئيس سازمان مورد سئوال قرار مي گيرد، خرده مي گيرد كه نبايد در كار فدراسيون دخالت شود؟ همه مي دانند كه در زمان مهندس مهرعليزاده بندي به اساسنامه انتخابات فدراسيونها اضافه شد كه طبق آن اين حق براي رئيس سازمان تربيت بدني تعريف شد كه وي مي تواند در صورت ناكارآمدي رؤساي فدراسيونها، عذر آنان را بخواهد. فكر مي كنم خود آقاي دادكان هم اين مسئله را به خوبي مي داند، حال اگر خود را به ناآگاهي زده اند، اين ديگر بحث ديگري است. ضمن آنكه بايد اضافه كنم، مهندس علي آبادي عليرغم تمام نامراديها از سوي رئيس سابق فدراسيون، اصلا از اين حق خويش استفاده نكرد و دادكان از پيش از كناره گيري خود خبر داده بود. جالب اينكه همين اساسنامه را نيز فيفا قبول كرده بود، چه در غير اين صورت دادكان رئيس فدراسيون نمي شد.

وي در عين حال از بازرسان حاضر در فدراسيون خواست تا به مردم بگويند كه چه درفدراسيون قبلي گذشته است تا آنان به عنوان قاضيان امين در جريان كليه مسائل قرار بگيرند و مسئولان سابق از جوسازي براي فوتبال اين مملكت دست بردارند.

مصطفوي در عين حال گفت: به راستي چرا بايد قرارداد تبليغات دور زمين به مبلغ دو ميليارد و 300 ميليون تومان بسته شود، در حالي كه رقم واقعي اين قرارداد خيلي بالاتر از رقم منعقد شده است. امسال سازمان و فدراسيون اين رقم را به سالي 7 ميليارد تومان به انضمام يك ميليارد اضافه رسانده اند تا اين پول به جيب فوتبال رفته و در جهت توسعه كمي و كيفي اين رشته هزينه شود. در حالي كه مسئولان قبلي اين قرارداد را 5 ميليارد و 700 ميليون تومان پايين تر از رقم واقعي بسته بودند تا سود و منافعش به جيب غيرفوتبالي ها رفته و سر فوتبال بي كلاه بماند.

وي با اشاره به اينكه طي چند سال گذشته به لحاظ فني و فرهنگي كار خاصي بنابر جايگاه فوتبال ايران صورت نگرفته است، گفت: به راستي الان مي خواهند بروند و به فيفا چه چيز را بگويند؟! اگر بگويند كه به دليل مسائل سياسي بركنار شده اند كه سازمان و فدراسيون كلي مدارك دارند كه مي توانند آنها را به فيفا ارائه داده و ثابت كنند كه كنار رفتن مسئولان قبلي فدراسيون، دلايل غيرسياسي داشته است. ضمن آنكه عرض كردم، نمي توان طبق اساسنامه اي روي كار آمد و حالا كه طبق آن اساسنامه كنار رفته اند، قواعد بازي را برهم زد و دست به جوسازي و حاشيه سازي براي فوتبال ايران زد. به راستي از محمد دادكان مي پرسم آيا فسخ قرارداد برانكو ايوانكوويج در شهر لايپزيك آلمان از سوي شما، خيانت به منافع ملي ورزش و فوتبال و همينطور حيف و ميل بيت المال كشور نيست؟

دبير فدراسيون فوتبال تصريح كرد: ما ممكن است در مسائل فوتبال كشور اختلاف سليقه داشته باشيم، اما هيچ وقت اين اختلاف سليقه ها را به خارج نمي بريم و به منافع ملي فوتبال و ورزش پشت پا نمي زنيم. امروز نيز اگرچه گروهي به دنبال حاشيه سازي و ضربه زدن به منافع ملي ورزش ايران هستند، اما قطعا" ما طبق برنامه ريزي لازم، از طريق برگزاري مجمعي قانونمند در روز 24 آبان ماه، در حضور نماينده فدراسيون جهاني (فيفا) انتخابات فدراسيون را پيرو رأي عدم اعتماد اعضاي مجمع به مسئولان قبلي فدراسيون برگزار خواهيم كرد تا با انتخابات مسئولان جديد فدراسيون با رأي مجمع قانوني فدراسيون، دغدغه هاي فيفا نيز رفع شده و اساسنامه جديد فدراسيون هم به تصويب برسد.

مصطفوي با تاكيد بر اينكه فيفا در مسائل داخلي كشورها دخالت نمي كند، گفت: وقتي همه چيز اين فوتبال دولتي است و فدراسيون بدون كمكهاي سازمان تربيت بدني و دولت نمي توان روي پاي خود بايستد، چطور مي توان به مسئولان سازمان گفت كه دغدغه توسعه اين رشته را نداشه باشند و در مقابل ناكارآمدي ها هم سكوت كنند. بي شك فيفا وقتي ادله ما را ببيند و بشنود، مواضع خود را تعديل خواهد كرد تا فوتبال ايران در جو و فضاي خوب ايجاد شده نفس كشيده و در سايه همدلي و آرامش كه مورد تاييد مسئولان فدراسيون جهاني است، افقهاي جديدي از پيشرفت در اين رشته را تجربه كند.

وي تاكيد كرد: اميدوارم اين مطالبي كه در روزنامه ها به نقل از محمد دادكان مي خوانيم، حقيقت نداشته باشد چراكه رؤسا ماندني نيستند و آنچه ماندگار است فوتبال و ورزش است. روي اين اصل همه بايد دست به دست هم بدهند و زمينه رشد و شكوفايي فوتبال را فراهم آورلند. قطعا" اين جوسازي ها و حاشيه سازي ها زودگذر است و حاشيه سازان از توطئه هاي خويش طرفي برنمي بندند.

دبير فدراسيون در عين حال به نامه فيفا اشاره كرد و گفت: فيفا تا 15 نوامبر 2006 (24 آبان) به ما مهلت داده است تا در راستاي اوضاع و احوال موجود دست به شفاف سازي بزنيم. استدلال فيفا نيز برمي گردد به ماده 17 اساسنامه اين فدراسيون كه طي آن اشعار دارد اگر رئيس فدراسيون سياسي بركنار شود، فيفا اين بركناري را قبول نخواهد داشت. همانطور كه توضيح دادم دادكان به دليل مسائل سياسي كنار نرفته است و ما تمام مستندات خويش در اين زمينه را به مسئولان فيفا ارائه خواهيم داد.

وي در پايان به قضيه بركناري خود اشاره كرد و گفت: در آن موقع نيز كه بنده با وجود صعود تيم ملي به جام جهاني از فدراسيون عزل شدم، توسط «ميشل زن روفن» قائم مقام دبير كل فيفا نامه اي به دست رسيد كه اگر شما سياسي بركنار شده ايد، مي توانيد شكايت كنيد تا فيفا عضويت فدراسيون ايران را به حالت تعليق درآورد. من هيچ پاسخي‌ به اين نامه ندادم و وقتي براي بار دوم نامه اي به دست رسيد كه مسئولان ورزش ايران مي گويند كنار رفتن شما به علت بيماري قلبي است، نظر شما در اين مورد چيست، در گفت و گوي تلقني به قائم مقام دبير كل فيفا اعلام كرد كه بيماري قلبي اينجانب با استراحت قابل درمان است و از توجه آنان به خود تشكر كردم. شايد در آن موقع نيز براي من خيلي راحت بود كه شكايت كنم اما در جهت منافع ملي ورزش و نظام حرفي نزدم تا به جايگاه ورزش ايران در دنيا خدشه اي وارد نشود. اما نمي دانم چرا عده اي امروز مي خواهند تحت تاثير منافع فردي، تيشه به ريشه فوتبال ايران بزنند!