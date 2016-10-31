به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شام‌گاه یکشنبه نهم آبان ماه ۱۳۹۵، با هیئت اعزامی اتحادیه میهنی کردستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رضایی در این دیدار گفت: خوش آمدید به کشور ما که کشور خودتان است. ۳۵ سال پیش آقای طالبانی را در کرمانشاه دیدم و دست برادری دادیم و خوشحالم که این برادری تا امروز حفظ شده است. اتحادیه، ظرفیت‌های خیلی خوب انسانی و شخصیت‌های بزرگی دارد و این دستاوردها معلول این چهره‌ها و مردم همراه با اتحادیه است. دوستان ما با بزرگی خودشان وحدت را حفظ کنند. اتحادیه شما سوابق خوبی در چهار پنج دهه اخیر دارد و رابطه شما با ما همیشه با ثبات بوده است. شما اعتبار و سابقه خوب سیاسی دارید لذا ما و جهانیان شما را انسان‌های سیاست‌مدار و با قابلیت‌های بالا می‌دانیم. به همین خاطر است که اولین رییس جمهور عراق از چهره‌های این اتحادیه انتخاب شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حفظ این اتحاد و سابقه به نفع همه شما است. گروه‌هایی که در اتحادیه هستند باید این اتحاد را حفظ کنند تا به تک‌تک این اعضا آسیب نرسد. باید این سوابق به‌عنوان یک سرمایه برای شما حفظ شود. مردم مناطق کردنشین عراق، مردم مظلومی هستند که به عملکرد شما چشم دوخته‌اند. عملکرد شما در مبارزه با صدام به‌خوبی ثبت‌شده و نسبت به مبارزه با داعش نیز بسیار خوب بود. ارتباط شما با آقای حکیم هم راهبردی بوده و به تشکیل دولت عراق منجر شد و باید این دستاوردها را حفظ کرد.

رضایی افزود: شما می‌بینید که کشورهای منطقه با کردهای ترکیه، سوریه و عراق می‌جنگند، اما ما با کردهای منطقه در هر کشوری که هستند با احترام برخورد می‌کنیم.

فرمانده سپاه پاسدارن در دوران دفاع مقدس گفت: عربستان دارد در منطقه کردستان عراق دخالت می‌کند و با تحریک دموکرات‌ها قصد برهم زدن امنیت ما را دارد. نیروهای ما با آن‌ها در مریوان و اشنویه درگیر شدند. رابطه شما با جمهوری اسلامی خیلی بهتر از افراد دیگر بوده و باید این روابط را توسعه بدهیم. آقای طالبانی نقش مؤثری داشت و فداکاری‌هایش فراموش نمی‌شود اما معنای این حرف این نیست که اتحادیه را فراموش کنیم. نیروهای نظام جمهوری اسلامی هم اتحادیه شما را قبول دارند. سلام من را به مام جلال و فرزندان ایشان برسانید. دلمان می‌خواهد که تحرک بیشتری از شما ببینیم.

در ابتدای این دیدار ملا بختیار، رئیس اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: خیلی تشکر می‌کنم و خیلی خوشحال هستیم که به همراه دوستانمان به جمهوری اسلامی سفر کردیم و با شما ملاقات می‌کنیم. در ارتباط با جمهوری اسلامی احساس خوبی داریم. در سی سال گذشته ما به همراه شما در مقابل دو دشمن مشترک، یکی بعث و یکی داعش همکاری کردیم. اگر این همکاری‌ها نبود نمی‌توانستیم در مقابل این همه حمله از سوی این دو دشمن مقاومت کنیم. در اوضاع کنونی خطر داعش کمتر از رژیم بعث نیست. ما آمادگی داریم با همکاری کامل با جمهوری اسلامی در مقابل داعش بجنگیم و برای از بین بردن این تروریست‌ها حاضریم هر بهایی را بپردازیم. چون راهی جز از میان برداشتن داعش و همکاری با جمهوری اسلامی برای آینده خود متصور نیستیم.

رئیس اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق ادامه داد: ما برای نبرد با داعش یک ذره تردید نداشتیم و پیش‌مرگ‌های کرد همچنان در جبهه‌ها هستند. داعش از بین خواهد رفت و بی‌شک، بعد از بین بردن داعش این روابط را حفظ می‌کنیم.

وی افزود: جلال طالبانی، تداوم روابط ایران و اتحادیه را از ما می‌خواهند و ما به‌عنوان اتحادیه میهنی کردستان، تأثیر مشخصی بر سایر گروه‌های کرد داشته و در پیش‌برد اهدافمان و برای همه این راه‌ها، علی‌الدوام به کمک جمهوری اسلامی نیاز داریم. ما روابط خودمان را با شیعیان عراق یک رابطه استراتژیک می‌دانیم نه یک رابطه تاکتیکی.

ملا بختیار، رئیس اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق، خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جناب‌عالی یک جایگاه مشخص در جمهوری اسلامی دارید و سال‌ها پاسداران جمهوری اسلامی را حفظ کردید و قدرت بخشیدید. پاسداران سپاه مانند پیش‌مرگ‌های کرد برای کردستان فداکاری کردند. از جناب‌عالی می‌خواهیم که سلام و احترام ما را به مقام معظم رهبری برسانید.

رئیس اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اظهار داشت: ما درگیری‌هایی که بین برخی نیروهای کرد و جمهوری اسلامی پیش آمد را پیگیری کرده و نگران شدیم و سعی خودمان را کردیم که به خوشی این روابط خوب با کردها حفظ شود. این روابط آینده خوبی را برای منطقه به همراه خواهد داشت. میلیون‌ها کرد در منطقه حضور دارند و قابل نادیده گرفته شدن نیستند. شما مطلع هستید که روابط ما بسیار جلو رفته و با تغییرات احتمالی در ژئوپلوتیک منطقه، منافع جمهوری اسلامی و امنیتش حفظ خواهد شد. اولین مذاکره در ۱۹۷۹ بین جمهوری اسلامی و کردها را بنده شاهد بودم و همینطور همراهی ایران را. اطمینان داریم که امنیت ایران در هر شرایطی حفظ می‌شود.

در این دیدار هم‌چنین عمر فتاح، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان گفت: ما شما را از خود دانسته و نظرات مام جلال را در خصوص ایران، هم‌چنان ادامه می‌دهیم و دشمنان جمهوری اسلامی را دشمن خود می‌دانیم. گاهی برخی کمک‌های جهانی از ما به خاطر نزدیکی‌مان به ایران، دریغ می‌شود لذا دوست داریم که پشتیبانی شما را داشته باشیم. شما به‌عنوان یک مدافع بزرگ از ما پشتیبانی کنید. مردم ما از نظر امکانات در تنگنا هستند و به کمک و پشتیبانی جمهوری اسلامی چشم دارند.

رضایی در پایان ضمن تأکید بر حمایت‌های جمهوری اسلامی از امنیت منطقه، اظهار کرد: ان‌شاءالله موضوعات اقتصادی شما را پیگیری می‌کنیم و مراودات تجاری و بازرگانی را با شما گسترش خواهیم داد.

