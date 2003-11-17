مدافع تيم فوتبال سپاهان دوهفته ديگر تمريناتش را آغاز مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" مهدوي كه هفته پيش تحت عمل جراحي قرار گرفت يك هفته به طور كامل به استراحت پرداخت وهم اكنون دوره نقاهت را پشت سر مي گذارد.

قرار است وي امروز با مراجعه به پزشك معالج زمان شروع تمرينات خود را مشخص كند. گفته مي شود وي ازدوهفته آينده مي تواند درتمرينات گروهي سپاهان شركت كند.

لازم به ياد آوري است: اولين ديدار سپاهان دردوربرگشت رقابتهاي ليگ برتردراهوازومقابل استقلال اين شهرخواهد بود كه به احتمال زياد مهدوي نخواهد توانست تيمش را دراين ديدارهمراهي كند.