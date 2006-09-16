مجوز تحصيل دانشجويان انصرافي صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشت: به موجب مقررات خدمات وظيفه عمومي ، دانشجويان شاغل به تحصيل به محض انصراف از تحصيل ، بايد جهت انجام خدمت سربازي اعزام شوند.

سردار سرتيپ دوم پاسدار موسي كمالي ادامه داد: در سال جاري به تمامي دانشجويان انصرافي كه قبل از تاريخ 23/4/1385 در آزمون ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شركت كرده و در مقطع بالاتر يا دانشگاه بهتر يا رشته بهتر پذيرفته شده اند اما نتايج آزمون آنان بعد از تاريخ فوق اعلام شده است ، اجازه ادامه تحصيل داده خواهد شد.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: اين قبيل دانشجويان نيز مي توانند تقاضاي معافيت تحصيلي نموده و در دانشگاه ها ثبت نام نمايند.