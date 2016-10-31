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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

تحولات سوریه؛

تسلط ارتش بر «تل الکردی» در دمشق/هلاکت سرکرده تکفیریها در حلب

تسلط ارتش بر «تل الکردی» در دمشق/هلاکت سرکرده تکفیریها در حلب

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه دمشق بر منطقه «تل الکردی» و تمامی مزارع مشرف بر روستای «الریحان» در حومه شرقی دمشق سیطره یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نظامیان ارتش این کشور همچنان به پیشروی های گسترده خود در حومه شرقی دمشق ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش سوریه بر منطقه «تل الکردی» در غوطه شرقی دمشق مسلط شد.

در همین حال، نظامیان ارتش سوریه و نیروهای مقاومت بر تمامی مزارع مشرف بر روستای «الریحان» در حومه شرقی دمشق سیطره یافتند.

از سوی دیگر، یک سرکرده ارشد گروه تروریستی ـ تکفیری «نور الدین زنکی» در جریان درگیری با نظامیان سوریه در حومه غربی حلب به هلاکت رسید.

در همین حال، گروه های معارض سوری به کشته شدن ۴۰ عضو خود در کمین ارتش این کشور در حومه درعا اذعان کردند.

کد مطلب 3811115

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