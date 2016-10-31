اجرای ۴۵۰ هزار متر مربع فضای سبز در شهرداری ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری روز دوشنبه در آیین معرفی شهردار جدید ایلام اظهار داشت: غرس ۲۰ هزار اصله نهال، ۲۷۲ هزار متر مربع گل کاری ، ۶۶ هزار لوله گذاری و احداث چهار پارک محله ای از دیگر فعالیت های صورت گرفته بوده است.

وی همچنین با اشاره به جمع آوری روزانه ۲۵۰ تن زباله و پسماند در شهر ایلام افزود: ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال بهای خدمات نیز در مرکز استان وصول می شود.

سرپرست سابق شهرداری ایلام یادآور شد: طی مدت ۱۰۰ روز فعالیت خود در این مسئولیت توانستیم ۱۵ هزار متر مربع آسفالت و دو هزار متر مربع موزاییک فرش را در معابر و خیابان های اصلی و فرعی انجام دهیم.

طاهری ترمیم تمامی سیلبندهای خسارت دیده از سیل سال گذشته را از دیگر خدمات ارائه شده در دوران مسئولیت خود ذکر کرد و گفت: ۴۰ میلیارد ریال حقوق و مزایای کارکنان در این مدت پرداخت شده و تنها اضافه کاری نیروها مانده که امیدواریم این موضوع نیز از سوی مدیریت جدید اعمال شود.