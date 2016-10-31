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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

سرپرست سابق شهرداری ایلام خبر داد:

اجرای ۴۵۰ هزار متر مربع فضای سبز در شهرداری ایلام

اجرای ۴۵۰ هزار متر مربع فضای سبز در شهرداری ایلام

ایلام-سرپرست سابق شهرداری ایلام از اجرای ۴۵۰ هزار متر مربع فضای سبز در شهر ایلام در طی دوران مسئولیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری روز دوشنبه در آیین معرفی شهردار جدید ایلام اظهار داشت: غرس ۲۰ هزار اصله نهال، ۲۷۲ هزار متر مربع گل کاری ، ۶۶ هزار لوله گذاری و احداث چهار  پارک محله ای از دیگر فعالیت های صورت گرفته بوده است.

وی همچنین با اشاره به جمع آوری روزانه ۲۵۰ تن زباله و پسماند در شهر ایلام افزود: ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال بهای خدمات نیز در مرکز استان وصول می شود.

سرپرست سابق شهرداری ایلام یادآور شد: طی مدت ۱۰۰ روز فعالیت خود در این مسئولیت توانستیم ۱۵ هزار متر مربع آسفالت و دو هزار متر مربع موزاییک فرش را در معابر و خیابان های اصلی و فرعی انجام دهیم.

طاهری ترمیم تمامی سیلبندهای خسارت دیده از سیل سال گذشته را از دیگر خدمات ارائه شده در دوران مسئولیت خود ذکر کرد و گفت: ۴۰ میلیارد ریال حقوق و مزایای کارکنان در این مدت پرداخت شده و تنها اضافه کاری نیروها مانده که امیدواریم این موضوع نیز از سوی مدیریت جدید اعمال شود.

کد مطلب 3811131

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