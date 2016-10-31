کاهش ۲۸درصدی سرقت در کرمانشاه/۲ میلیارد ریال پوشاک قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در کمیسون پیشگیری از سرقت اظهار داشت: بر اساس آمار در مهر ماه سال جاری مجموع سرقت های مهم در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت سرقت منزل ۲۳ درصد و سرقت خودرو هشت درصد کاهش یافته، همچنین در بحث سرقت های جزیی، کش روزنی ۴۳ درصد و سرقت داخل خودرو ۱۰ درصد کمتر شده و در مجوع سرقت های جزیی کاهش دو درصدی داشته اند.

مقام ارشد انتظامی استان افزود: در این مدت میزان کشفیات انواع سرقت ها نیز ۱۰۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گفته سردار امان اللهی بیش از ۸۰ درصد سرقت های انجام شده در استان، از نوع سرقت های خرد است و غالباً توسط معتادان انجام می شود، که با کنترل این افراد درصد قابل قبولی از سرقت های استان کاهش خواهد یافت.

وی تقویت اعتقادات و باورهای دینی، توجه اساسی به مسائل اقتصادی، سرعت عمل در شناسایی و تعقیب سارقان، تقویت گشت های خودرویی، کنترل مجرمان سابقه دار، برخورد بیش از پیش دستگاه قضائی با مالخرها و سارقان و نیز تربیت نیروی مشخص و حرفه ای مبارزه با سرقت از سوی پلیس را از جمله عوامل پیشگیری از سرقت برشمرد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: رعایت اصول ساختمان سازی مبتنی بر پیشگیری از سرقت، استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی در مغازه ها و خودروها و نیز آموزش همگانی از طریق رسانه های جمعی از دیگر راهکارهای پیشگیری از سرقت است.

سردار امان اللهی با بیا اینکه پایگاه جنوب آگاهی جهت رصد مجرمان سابقه دار راه اندازی شده است، خاطرنشان ساخت: پلیس از تمام ظرفیت و توان خود برای گسترش امنیت در جامعه مطابق قانون استفاده خواهد کرد، اما به تنهایی قادر به انجام این مهم نیست و نیازمند تعامل، همکاری و همراهی مردم است.

پایین بودن آستانه تحمل افراد از عوامل مهم نزاع

فرمانده انتظامی استان در ادامه این جلسه به افزایش ۸۰ درصدی نزاع های فردی اشاره داشت و گفت: در مهرماه امسال نزاع های جمعی نیز ۵۶ درصد افزایش یافته است که این آمار زیبنده مردم شریف استان نیست.

وی بیان داشت: نزاع و درگیری از جمله مسائلی است که از دیرباز آرامش فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داده و تهدیدی جدی برای ثبات امنیت در جامعه محسوب می شود.

مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: این معضل در استان کرمانشاه که دارای بافت سنتی و طایفه ای می باشد، به دلیل تعصبات قومی و قبیله ای، بیکاری، پایین بودن آستانه تحمل افراد، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به زور جهت احقاق حق و عدم آگاهی از عواقب نزاع، بیشتر مشهود است.

سردار امان اللهی گفت: خوشبختانه با مداخله دادگستری و ارجاع پرونده ها به مراکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی انتظامی در سطح استان، بیشتر پرونده های نزاع به مصالحه ختم می شود اما متأسفانه جنبه حقوقی جرم باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان ساخت: بسیاری از افرادی که در نزاع های فردی و جمعی شرکت می کنند، اگر از عواقب کار خود آگاه بودند، قطعاً مرتکب چنین جرایمی نمی شدند، لذا نقش دستگاه های آموزشی در این میان بیشتر مورد توجه است و می بایست مهارت کنترل خشم را در جامعه نهادینه کنند تا کمتر شاهد درگیری هایی از این دست باشیم.

کشف دو میلیارد ریال پوشاک قاچاق

فرمانده انتظامی کنگاور از کشف یک هزارو ۹۷۴ ثوب انواع پوشاک زمستانی مردانه و زنانه از قاچاقیان حرفه ای در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این شهرستان، ماموران ایست و بازرسی شهید زنگنه و پاسگاه آران در یک عملیات مشترک و حین کنترل خودروهای عبوری و در تعقیب و گریزی موفق به توقیف سه دستگاه خودرو سواری پژو حامل البسه قاچاق شدند.

وی ادامه داد: رانندگان خودروهای متخلف که به همراه تیم پشتیبانی به دنبال حمل البسه قاچاق از شهرهای مرزی به سمت استان های مرکزی کشور بودند به محض مشاهده ماموران با ترفندهایی همچون پرتاب میخ و ایجاد دود مصنوعی قصد فرار از محل را داشتند که با درایت و تلاش ماموران درچنگال قانون گرفتار شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور عنوان کرد: در بازرسی از این خودرو ها یک هزارو ۹۷۴ ثوب انواع پوشاک قاچاق به ارزش ریالی دو میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ براری با اشاره به توقیف این خودرو ها، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر، سه دستگاه خودرو توقیف و دو نفر متواری شدند که تلاش جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ‌البسه فاقد مجوز توقیف و پس از صورت جلسه تحویل مراجع ذی‌صلاح شد، گفت: هدف از اجرای این طرح ها افزایش احساس آسایش و امنیت شهروندان است.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هر گونه جرایم با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.