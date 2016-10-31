نمایشگاه استکبار ستیزی در بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه «حقوق بشری امریکا» در بیرجند در جمع خبرنگاران، بیان کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی چهره دشمن به زبان هنر برگزار شده است.

وی از وجود ۴۰ اثر با موضوعات جنایات آمریکا در این نمایشگاه خبر داد و گفت: آثار نمایشگاه استکبارستیزی با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تولید شده است.

کریمیان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای گرامیداشت ۱۳ آبان بیان کرد: برگزاری شب شعر ضد استکباری در ۱۱ آبان ماه جاری از مهم ترین برنامه های پیش رو است.

وی برپایی نمایشگاه «نفوذ» پیرامون سخنان رهبری را از دیگر برنامه های پیش رو دانست و گفت: سرود حماسی «ایستاده ایم همچو سرو» در مقابله با استکبار از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

بنا به گفته مدیر حوزه هنری خراسان جنوبی این سرود همزمان با راهپیمایی ۱۳ آبان ماه و در حضور عموم مردم اجرا خواهد شد.

وی خواستار حضور حداکثری مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شد و گفت: باید با حضور در این مناسبت ها دشمن را ذلیل کنیم.

کریمیان با بیان اینکه آمریکا در طول سالیان گذشته جنایت های زیادی را انجام داده است، افزود: هم اکنون نیز این شیطنت ها و توطئه ها را در امور کشورهای مختلف اجرایی می کند.