3 هزار عنوان كتاب به كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه افزوده شد / كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه بازگشايي مي شود

معاون رياست كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت : در تابستان سال جاري طرح تجهيز كتابخانه به نرم افزار تخصصي كتابداري آغاز شده و پيش بيني مي شود تا اول مهر كليه عناوين كتاب هاي موجود در اين كتابخانه در اين نرم افزار قرار گيرد. تجهيز كتابخانه به دوربين و قفسه هاي جديد از فعاليت ديگر براي افزايش امكانات اين مركز بوده است.

حجت الاسلام "سعيد جهاني فرد" افزود: با افزايش 3 هزار عنوان كتاب به اين مجموعه، تعداد كتاب هاي اين كتابخانه به 18 هزار جلد رسيده است و در نظر است كه در شش ماه دوم، سالن مطالعه اين كتابخانه به طبقه دوم منتقل شده و طبقه اول به صورت كامل به عنوان مخزن استفاده شود.