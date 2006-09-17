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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

معاون كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه در گفتگو با مهر :

3 هزار عنوان كتاب به كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه افزوده شد / كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه بازگشايي مي شود

3 هزار عنوان كتاب به كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه افزوده شد / كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه بازگشايي مي شود

كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه حوزه علميه قم پس از دو هفته تعطيلي و افزايش 3 هزار عنوان كتاب از اول مهر ماه فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

معاون رياست كتابخانه تخصصي كلام و فلسفه در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت : در تابستان سال جاري طرح  تجهيز كتابخانه به نرم افزار تخصصي كتابداري آغاز شده و پيش بيني مي شود تا اول مهر كليه عناوين كتاب هاي موجود در اين كتابخانه در اين نرم افزار قرار گيرد. تجهيز كتابخانه به دوربين و قفسه هاي جديد از فعاليت ديگر براي افزايش امكانات اين مركز بوده است.

حجت الاسلام "سعيد جهاني فرد" افزود: با افزايش 3 هزار عنوان كتاب به اين مجموعه، تعداد كتاب هاي اين كتابخانه به 18 هزار جلد رسيده است و در نظر است كه در شش ماه دوم، سالن مطالعه اين كتابخانه به طبقه دوم منتقل شده و طبقه اول به صورت كامل به عنوان مخزن استفاده شود.

کد مطلب 381119

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