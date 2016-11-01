پشت بام های شیشه ای دوست دار محیط زیست/ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، پنل های خورشیدی یا فتوولتائیک، قطعات الکتریکی هستند که با استفاده از آنها می توان نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. از چنین صفحاتی می توان برای تولید برق استفاده کرد زیرا نه تنها دوست دار محیط زیست هستند بلکه می توانند انرژی بیشتری را نیز تولید کرده یا در خود ذخیره کنند.

اما شرکت تسلا از نسل جدیدی از پشت بام های شیشه ای رونمایی کرده که نه تنها انرژی و زیبایی بیشتری را در اختیار صاحبانش قرار می دهند بلکه دوست دار محیط زیست بوده و آلودگی محیطی را نیز به دنبال ندارند. این پنل ها نسبت به مدل های فعلی مقاوم تر بوده و انرژی بیشتری را در خود ذخیره می کنند. علاوه بر آن، با داشتن ظاهر شیشه ای خود می توانند مشتریان بیشتری را به نصب چنین پنل هایی بر بام منازل یا اداره ها تشویق و ترغیب کنند تا تهدیدی نیز متوجه محیط زیست نشود.