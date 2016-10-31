مشتاق سفر «پوتین» به بحرین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد عبدالرحمن» سفیر بحرین در مسکو ابراز امیدواری کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در آینده نزدیک و بنا به دعوت رسمی «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین از این کشور بازدید کند.

وی در این باره گفت: ما به تحقق این سفر امیدوار هستیم. شاه بحرین در جریان سفری که در ماه میلادی آگوست به مسکو داشت از پوتین برای حضور در بحرین دعوت کرد و وی نیز وعده داد تا در زمان مناسب به این دعوت پاسخ مثبت دهد.

به گفته عبد الرحمن، بازدید پوتین از بحرین با توجه به اینکه این کشور دروازه ورود به منطقه است، می تواند حضور روسیه در خلیج فارس را تا حد زیادی تقویت کند.