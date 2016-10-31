کارگروه همکاری مشترک شورای شهر همدان و آموزش و پرورش تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر همدان با مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: بهکارگیری و استفاده از تجربیات مدیران بومی اقدامی ارزشمند و حائز اهمیت است.
میرزایی با اشاره به تعامل خوب دستگاههای اجرایی با شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: با توجه به اینکه تمامی مباحث عمرانی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به شورا و مدیریت شهری مربوط میشود باید با دستگاههای اجرایی در حوزههای مربوطه ارتباط داشته باشیم که خوشبختانه در این راستا تعامل خوبی برقرار شده است.
وی با اشاره به گستردگی و نوع فعالیت و وظایف شهرداری اظهار داشت: در راستای اجرای تخصصی و کارشناسانه برنامهها و تصمیمات اتخاذ شده، شورای دوره چهارم مرکز مطالعات و پژوهشها را تشکیل داده و در جلسات این مرکز از جامعه فرهنگی و دانشگاهی دعوت به عمل میآید و تصمیمات تخصصی اخذ میشود.
میرزایی برقراری تعامل بین شورا، شهرداری و آموزش و پرورش را ضروری دانست و یادآور شد: با تشکیل کارگروه همکاری مشترک بین شورا و آموزش و پرورش میتوان در زمینه تمامی مباحث مشترک مربوط به این دو نهاد به بحث و بررسی پرداخت و تصمیمات درستی از جمله مباحث تغییر کاربریها اتخاذ کرد.
تغییر کاربریهای مسکونی به آموزشی بدون مجوز
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به تغییر کاربریهای مسکونی به آموزشی بدون مجوز اظهار کرد: در حال حاضر شاهد استفاده از کاربریهای مسکونی برای آموزشی از جمله آموزشگاهها، مدارس غیرانتفاعی و مهدها هستیم و این در حالی است که این فضاها برای آموزشی تعریف نشده است.
حسین قراباغی با تأکید بر اینکه برای یک فضای آموزشی باید مکانیابی مناسبی صورت پذیرد، افزود: مکانیابی کاربریهای آموزشی باید به گونهای باشد که مباحث ترافیکی، اجتماعی و فرهنگی در آن دیده شود.
رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان نیز در این دیدار با بیان اینکه تاکنون نیازهای آموزشی شهر همدان در طرحهای تفصیلی و جامع دیده نشده است، گفت: در نقاطی از شهر لکهگذاریهای آموزشی لحاظ شده که نیازی به این فضاها در این مناطق نیست، اما در مناطقی که فضای آموزشی دیده نشده و به ایجاد فضاهای آموزشی نیاز دارد باید کارشناسان آموزش و پرورش ضمن مرور طرح تفصیلی شهر نیازهای شهر برای فضاهای آموزشی را به شورا اعلام کنند.
آموزش و پرورش نیازهای شهر به فضاهای آموزشی را به شورا اعلام کند
حمیدرضا طبیمسرور اضافه کرد: از اعضای شورای شهر همدان سه نفر به کمیسیون ماده ۵ معرفی شدهاند که برای تهیه طرحهای تفصیلی و جامع حضور داشته و نظرات آنها نیز لحاظ شود و باید آموزش و پرورش نیازهای شهر به فضاهای آموزشی را به شورا اعلام کند تا در جلسات ماده ۵ بیان شود.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای شهر همدان با بیان اینکه امنیت و آسایش امروز کشور را مرهون ازخودگذشتگی و ایثار و رزمندگان اسلام هستیم، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی از مرزهای جغرافیایی کشور عبور کرده و در جهان مطرح است.
ابراهیم مولوی با اشاره به وظایف هر یک از افراد در توسعه و پیشرفت جامعه گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری آموزش و پرورش جایگاه حساس و مهمی در تعلیم و تربیت فرزندان جامعه دارد و باید سنگ بنای آن منطبق با فرهنگ اسلام و اهل بیت(ع) و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.
مولوی اضافه کرد: در حوزه تعلیم و تربیت همکاری ارگانها و مشارکت مردمی باعث رونق بیشتر فرهنگ شهروندی و شهروند فرهنگمدار میشود و امید است فارغ از هر وابستگی جناحی، حزبی و گروهی خواستههای بهحق جمهوری اسلامی را تحقق بخشید.
وی به همکاری آموزش و پرورش با شهرداری برای عقبنشینی تالار معلم اشاره کرد و افزود: باید برای خدمترسانی بهتر به شهروندان در اجرای پروژهها همکاری بیشتری بین مدیریت شهر و آموزش و پرورش باشد.
شورا برای همکاری مشترک با آموزش و پرورش همدان در زمینههای مختلف فرهنگی، ورزشی و آموزشهای شهروندی آمادگی دارد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ضمن تبریک انتخاب خزایی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان همدان گفت: شورا برای همکاری مشترک با آموزش و پرورش همدان در زمینههای مختلف فرهنگی، ورزشی و آموزشهای شهروندی امادگی دارد.
رضا غلامیخجسته با بیان اینکه آموزش و پرورش میتواند از ظرفیتهای فرهنگسراها و سالنهای ورزشی که توسط شهرداری احداث شده استفاده کند، افزود: در سطح شهر تعدادی مدارس از جمله در حصار شهید مطهری، خضر، شهرک ولیعصر(عج) وجود دارد که در حال حاضر قابل استفاده نبوده و خالی هستند و میتوان با تهاتر این مدارس را در اختیار شهرداری قرار داد و برای احداث مجموعه های فرهنگی و ورزشی در این مناطق اقدام کرد.
غلامیخجسته همچنین اظهار کرد: مدارسی که در مسیر تعریض معابر یا کوچهها قرار دارد نیز ضمن تهاتر با شهرداری به بازگشایی مسیر منجر شود که از جمله آن میتوان به مدرسهای در انتهای خضر اشاره کرد که مسیر تردد اتوبوسها را گرفته و هیچ استفادهای هم از این مدرسه نمیشود.
وی خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: تمامی سالنهای ورزشی این نهاد را میتوان در امر توسعه ورزش صحبگاهی به صورت روزانه استفاده کرد که در مرحله نخست خود سازمان میتواند از آن بهره برده و در غیر این صورت آن را در اختیار شورا و شهرداری قرار دهد.
وی در پایان سخنانش افزود: شورا و شهرداری آمادگی مشارکت در تمامی برنامههای فرهنگی و ورزشی با آموزش و پرورش را دارد.
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