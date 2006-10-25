  1. سیاست
  2. سایر
۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز سعيد عيد فطر : نامزدها و دست اندركاران تبليغات انتخاباتي از برخوردهاي تخريبي بپرهيزند / وحدت تنها راه حل مشكلات منطقه است

رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز سعيد عيد فطر : نامزدها و دست اندركاران تبليغات انتخاباتي از برخوردهاي تخريبي بپرهيزند / وحدت تنها راه حل مشكلات منطقه است

مردم مومن و موحد ايران به شكرانه يك ماه عبادت و نيايش نماز عيد سعيد فطر را امروز باشكوه هرچه تمام در سراسر كشور اقامه كردند. در اوج اين عبادت و شكرگزاري ملي صدها هزار نفر از مردم تهران نماز عيد سعيد فطر را با معنويتي مثال زدني و به امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در مصلي بزرگ امام خميني (ره) بجاي آوردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه هاي نماز با تبريك عيد بزرگ فطر به امت اسلامي و به ويژه ملت شريف ايران ماه رمضان امسال را ماه ظهور و بروز طراوت و نشاط ملت ايران در عرصه هاي مختلف معنوي و سياسي برشمردند و آحاد مردم را به حفظ دستاوردهاي اين ماه مبارك و تقويت ارتباط با پروردگار توصيه كردند.

ايشان راهپيمايي پرشكوه و سراسري روز جهاني قدس را جلوه اي از طراوت و نشاط سياسي مردم ايران برشمردند و افزودند: خروش و فرياد رساي ملت ايران در حمايت از ملت مظلوم فلسطين به فضل الهي در جهان اسلام و بسياري از ديگر مناطق جهان تكرار شد كه پيروزي حزب الله لبنان در اين طراوت روحي و سياسي امت اسلام تاثير مخصوصي داشت.

حضرت آيت الله خامنه اي ماه رمضان امسال را درپرتوحضور بيادماندني مردم به ويژه جوانان در مجالس دعا و توسل و احياء ، ماهي بسيارباصفا خواندند و خاطرنشان كردند: حضورهمه قشرهاي مردم با هرسليقه و ظاهر درمراسم مختلف معنوي نورانيت خاصي به دلها بخصوص به جوانان بخشيده است كه اين نعمت بسيار بزرگ را بايد با تقويت ارتباط با پروردگار استمرار بخشيد و آن را دستمايه پيشرفت و موفقيت در عرصه هاي مختلف قرار داد.

رهبر انقلاب اسلامي در خطبه دوم نماز با تبيين اهميت فراوان انتخابات همزمان مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي ، آحاد مردم را به حضور پرشور در اين رويداد بزرگ فراخواندند.

ايشان انتخابات مجلس خبرگان را از لحاظ اهميت و حساسيت بي نظير دانستند و با اشاره به انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر به عنوان دو وظيفه اصلي و منحصر به فرد مجلس خبرگان افزودند: درهنگام فقدان رهبري، اگرمجلس خبرگان آماده و بصير و مورد اعتماد ملت وجود نداشته باشد چنان گره اي در دستگاه مديريت كشور به وجود مي آيد كه با هيچ سرانگشتي بازشدني نيست و اين واقعيت نشان دهنده اهميت مجلس بي بديل خبرگان است.

حضرت آيت الله خامنه اي تلاش مستمر دشمنان را براي دلسرد كردن مردم ازشركت در انتخابات خبرگان يادآور شدند و افزودند: مردم هوشيار ايران در دوره قبلي انتخابات خبرگان با حضور قوي و پرشور خود نقشه هاي دشمنان و تبليغات راديوهاي بيگانه را بي ثمر گذاشتند و دراين دوره نيزبا شور وبصيرت كامل و ازروي احساس وظيفه و تكليف در اين انتخابات بسيار مهم شركت مي كنند ومجلسي مستحكم و مقتدر را تشكيل مي دهند چرا كه هر قدر مجلس خبرگان قوي تر، معتمدتر ، پربصيرت تر و پايدارتر باشد مصالح ملت و آينده كشور بيشتر تضمين مي شود.

ايشان شوراهاي اسلامي شهر و روستا را نيز انتخاباتي مهم و مظهر مردم سالاري دانستند و افزودند: مسئولان بايد همه تلاش خود را بكار گيرند تا انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي ، سالم ، كاملي ، بي عيب و نقص و بدون حرف و حاشيه برگزار شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر لزوم آرامش در فضاي انتخاباتي كشور ، نامزدها، گروه ها ، جناح ها و دست اندركاران تبليغات انتخاباتي را به پرهيز ازبرخوردهاي تخريبي فراخواندند و افزودند: تبليغات در حد متعارف و بدون اسراف لازم است، اما تخريب و اهانت كه جزو رسوم زشت انتخابات در برخي كشورهاي غربي است نبايد صورت پذيرد تا مردم در فضايي آرام و با شناخت كافي، نامزدهاي خود را در مجلس خبرگان و شوراها انتخاب كنند.

ايشان در بخش ديگري از خطبه دوم نماز عيد سعيد فطر، سرشماري عمومي را كه از ششم آبان در سراسر كشور شروع مي شود، رويدادي مهم خواندند و با اشاره به تاثير تعيين كننده آمار و اطلاعات صحيح در برنامه ريزي ها گفتند: هر قدر مردم در سرشماري عمومي همكاري بيشتري كنند واطلاعات دقيق تري جمع آوري شود امكان موفقيت برنامه هاي آباداني و سازندگي كشور بيشتر خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين وحدت و اتحاد را نياز مبرم امت اسلام به ويژه در فلسطين، عراق و لبنان دانستند و تاكيد كردند: وحدت تنها راه حل مشكلات منطقه است.


کد مطلب 381124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها