رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز سعيد عيد فطر : نامزدها و دست اندركاران تبليغات انتخاباتي از برخوردهاي تخريبي بپرهيزند / وحدت تنها راه حل مشكلات منطقه است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه هاي نماز با تبريك عيد بزرگ فطر به امت اسلامي و به ويژه ملت شريف ايران ماه رمضان امسال را ماه ظهور و بروز طراوت و نشاط ملت ايران در عرصه هاي مختلف معنوي و سياسي برشمردند و آحاد مردم را به حفظ دستاوردهاي اين ماه مبارك و تقويت ارتباط با پروردگار توصيه كردند.

ايشان راهپيمايي پرشكوه و سراسري روز جهاني قدس را جلوه اي از طراوت و نشاط سياسي مردم ايران برشمردند و افزودند: خروش و فرياد رساي ملت ايران در حمايت از ملت مظلوم فلسطين به فضل الهي در جهان اسلام و بسياري از ديگر مناطق جهان تكرار شد كه پيروزي حزب الله لبنان در اين طراوت روحي و سياسي امت اسلام تاثير مخصوصي داشت.

حضرت آيت الله خامنه اي ماه رمضان امسال را درپرتوحضور بيادماندني مردم به ويژه جوانان در مجالس دعا و توسل و احياء ، ماهي بسيارباصفا خواندند و خاطرنشان كردند: حضورهمه قشرهاي مردم با هرسليقه و ظاهر درمراسم مختلف معنوي نورانيت خاصي به دلها بخصوص به جوانان بخشيده است كه اين نعمت بسيار بزرگ را بايد با تقويت ارتباط با پروردگار استمرار بخشيد و آن را دستمايه پيشرفت و موفقيت در عرصه هاي مختلف قرار داد.

رهبر انقلاب اسلامي در خطبه دوم نماز با تبيين اهميت فراوان انتخابات همزمان مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي ، آحاد مردم را به حضور پرشور در اين رويداد بزرگ فراخواندند.

ايشان انتخابات مجلس خبرگان را از لحاظ اهميت و حساسيت بي نظير دانستند و با اشاره به انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر به عنوان دو وظيفه اصلي و منحصر به فرد مجلس خبرگان افزودند: درهنگام فقدان رهبري، اگرمجلس خبرگان آماده و بصير و مورد اعتماد ملت وجود نداشته باشد چنان گره اي در دستگاه مديريت كشور به وجود مي آيد كه با هيچ سرانگشتي بازشدني نيست و اين واقعيت نشان دهنده اهميت مجلس بي بديل خبرگان است.

حضرت آيت الله خامنه اي تلاش مستمر دشمنان را براي دلسرد كردن مردم ازشركت در انتخابات خبرگان يادآور شدند و افزودند: مردم هوشيار ايران در دوره قبلي انتخابات خبرگان با حضور قوي و پرشور خود نقشه هاي دشمنان و تبليغات راديوهاي بيگانه را بي ثمر گذاشتند و دراين دوره نيزبا شور وبصيرت كامل و ازروي احساس وظيفه و تكليف در اين انتخابات بسيار مهم شركت مي كنند ومجلسي مستحكم و مقتدر را تشكيل مي دهند چرا كه هر قدر مجلس خبرگان قوي تر، معتمدتر ، پربصيرت تر و پايدارتر باشد مصالح ملت و آينده كشور بيشتر تضمين مي شود.

ايشان شوراهاي اسلامي شهر و روستا را نيز انتخاباتي مهم و مظهر مردم سالاري دانستند و افزودند: مسئولان بايد همه تلاش خود را بكار گيرند تا انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي ، سالم ، كاملي ، بي عيب و نقص و بدون حرف و حاشيه برگزار شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر لزوم آرامش در فضاي انتخاباتي كشور ، نامزدها، گروه ها ، جناح ها و دست اندركاران تبليغات انتخاباتي را به پرهيز ازبرخوردهاي تخريبي فراخواندند و افزودند: تبليغات در حد متعارف و بدون اسراف لازم است، اما تخريب و اهانت كه جزو رسوم زشت انتخابات در برخي كشورهاي غربي است نبايد صورت پذيرد تا مردم در فضايي آرام و با شناخت كافي، نامزدهاي خود را در مجلس خبرگان و شوراها انتخاب كنند.

ايشان در بخش ديگري از خطبه دوم نماز عيد سعيد فطر، سرشماري عمومي را كه از ششم آبان در سراسر كشور شروع مي شود، رويدادي مهم خواندند و با اشاره به تاثير تعيين كننده آمار و اطلاعات صحيح در برنامه ريزي ها گفتند: هر قدر مردم در سرشماري عمومي همكاري بيشتري كنند واطلاعات دقيق تري جمع آوري شود امكان موفقيت برنامه هاي آباداني و سازندگي كشور بيشتر خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين وحدت و اتحاد را نياز مبرم امت اسلام به ويژه در فلسطين، عراق و لبنان دانستند و تاكيد كردند: وحدت تنها راه حل مشكلات منطقه است.