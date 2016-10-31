پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل در تمامی پروژه ها در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان افزود: در طراحی و اجرای پروژه ها در زمینه های زیرساختی باید پدافند غیر عامل به عنوان یک اصل محسوب واجرا شود.

نیک اقبالی همچنین با اشاره به اهمییت مسائل زیست محیطی در اجرای پروژه ها عنوان داشت: اخذ مجوزات لازم از سازمان محیط زیست وهمکاری وتعامل ارگان های مربوط برای اجرای پروژه قبل از اجرا از بروز مشکلات اجرایی پروژه ها جلوگیری می کند.

وی بابیان اینکه تخصیص بودجه استان چه در نقدینگی وچه در اسناد خزانه در اختیار استان است بیان داشت: پروژه های استان، به خصوص پروژه های مصوب سفر رییس جمهوری، چه به لحاظ پیمانکاری وچه به لحاظ مطالعاتی بلاتکلیف نماند.

نیک اقبالی گفت:پروژه های سفر ریاست جمهوری تخصیص صددرصدی اعتبار می شوند واین موضوع ایجاب می کند که مدیران برنامه ریزی بهتر برای اجرایی کردن این پروژه ها داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار به اهمییت وکارایی شورای فنی استان اشاره کرد، و افزود:یکی از وظایف مهم این شورا نظارت بر پروژه هاست.

وی گفت: تبادل نظرات، تعامل وهمکاری، بررسی مشکلات پروژه ها از جمله فعالیت های شورای فنی استان است.

نیک اقبالی افزود:توجه به مباحث نظارتی، فنی واجرایی وتعمیم آن به پروژه ها وطرح ها از بروز بسیاری از مشکلات پروژه ها جلوگیری می کند.

وی همچنین به نیاز استاندارد سازی واحد های تولید مصالح در استان اشاره، وگفت :تامین مصالح از واحد های دارای مجوز، تحریم واحد هایی که استاندارد لازم را ندارند باعث حرکت واحد های غیر استاندارد به سمت استاندارد سازی می شود.

نیک اقبالی بیان داشت: نظارت ها وبازرسی از مراکز تولید مصالح ساختمانی انجام، و اقدام برای بهبود وضعیت این مراکز به سمت استاندارد سازی انجام می شود.