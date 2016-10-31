زورگیر و شرور سابقه دار در شهرستان ایوان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پیاگاه خبری پلیس ایلام، سرگرد علی عزیزیان گفت:در پی چندین فقره شکایت از سوی شهروندان در خصوص زورگیری توسط یک فرد شرور، تیمی از ماموران پلیس آگاهی برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی افزود:محدوده هایی که امکان تردد و حضور متهم می رفت تحت کنترل و نظارت ماموران قرار گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهی اقدام به گشت زنی های نامحسوس برای شناسایی این فرد شرور و زورگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان افزود: ماموران توانستند در یک عملیات غافلگیرانه زور گیر را درمخفیگاهش شناسایی و وی را محاصره کنند.

سرهنگ عزیزیان تصریح کرد: متهم که خود را در محاصره پلیس می دید سعی کرد با سلاح سرد به ماموران حمله کند که سرعت عمل و مهارت ماموران در به کارگیری فنون رزمی این فرصت را از وی گرفت و در نهایت این متهم به همراه احدی ازهمدستانش که دربیشتر اعمال مجرمانه این زور گیر با وی مشارکت می نمود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد :در زمان دستگیری از این دو متهم که از خرده فروشان اصلی مواد مخدر نیز بودند تعداد چهار تیغه قمه و یک رشته شلاق و مقداری مواد مخدر به همراه آلات و ادوات استعمال مواد مخدر از مخفیگاه نامبردگان کشف و ضبط گردید.

سرهنگ عزیزیان افزود: برابراستعلام بعمل آمده از دایره تشخیص هویت متهمین دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت ، شرارت ، حمل و نگهداری مواد مخدر ، مشروبات الکلی واسید پاشی بر روی خودروها و ...می باشند.

وی ل با تاکید بر برخورد قاطع و سختگیرانه پلیس با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت جامعه گفت: آرامش مردم اولویت پلیس در اجرای ماموریت ها و وظایف محوله بوده و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.