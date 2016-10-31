به گزارش خبرنگار مهر، حاجیرضا تیموری ظهر دوشنبه در اختتامیه دومین ممیزی ضوابط ابلاغی صنعت برق در همدان باتقدیر از ممیزان و سعه صدر آنها در پیگیری اجرای دستورالعملها اظهار داشت: ۳۰ کارشناس خبره اعزامی از ۱۴ شرکت توزیع نیروی برق سراسر کشور مجموعه قوانین و مقررات، دستورالعملها، آئیننامهها، بخشنامههای جاری و ساری در شرکت توزیع نیروی برق همدان را مورد ممیزی قرار دادند.
وی ادامه داد: طی دو روز به صورت تمام وقت ۲۵ حوزه با ۱۰۶ محور در هفت عرصه مالی و پشتیبانی، منابع انسانی و تحقیقات، حقوقی، روابط عمومی، مجامع، فنی و مهندسی و خدمات مشترکین با یک هزار و ۵۴۹ چک لیست مورد ممیزی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: ممیزان هر محور با دریافت پاسخ سئوالها و زیرسئوالها انطباق، عدم انطباق با فرصت بهبود و اقدامات برجسته را یادداشت و ارائه کردند.
وی با بیان اینکه ممیزان از افراد توانمند، خبره و آموزشدیده سایر شرکتهای توزیع برق هستند، افزود: خرد جمعی در شرکتها و سازمانها موجب سادهسازی فرآیندها، شفافسازی ارائه خدمات، ارتقای رضایت مشترکان و تعالی سازمانی خواهد بود.
وی اضافه کرد: با انجام ممیزی در صنعت برق عدم انطباقها شناسایی شده و وضعیت مناسب و متحدالشکلی صورت میگیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه حضور ممیزان یک فرصت و گزارش آنها یک هدیه است، افزود: با توجه به میزان اثربخشی اقدامات سعی در رفع نواقص جزیی در بعضی محورها خواهیم داشت تا خدمتگزار اثربخشی برای مردم استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه موفقیتهای شرکت ماحصل زحمات و تلاش همه همکاران است، گفت: امیدوارم نتایج و خروجیهای ممیزی سرآغازی برای تحولات بیشتر در صنعت برق استان و کشور باشد.
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