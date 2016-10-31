۳۰ درصد کلاس های مدارس چهارمحال و بختیاری هوشمندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار کرد: در استان دوهزار و ۶۵۰مدرسه با بیش از ۹هزار و ۵۰۰کلاس درس فعال است.

امیدی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی کلاس های درس پایه ششم ابتدایی، تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و ۵۶۲کلاس مقطع ابتدایی استان ۸۶۲ کلاس ششم است که به واسطه درس کار و فناوری و آموزش کامپیوتر هوشمند بودن این کلاس ها ضروری است.

وی افزود: از مجموع این کلاس ها ۶۴۳ کلاس درس به کامپیوتر مجهز و نزدیک ۲۰۰ کلاس بدون کامپیوتر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری گفت: برای هوشمند سازی هر کلاس درس ۵۵میلیون ریال اعتبار نیاز است که تامین اعتبار اجرایی شدن این طرح در مدارس و کلاس های درس استان نیازمند فعالیت خیران است.