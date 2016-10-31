قول رئیس جمهور برای بازدید از الکامپ/ حمایت ویژه از استارتاپها

به گزارش خبرنگار مهر، ناصرعلی سعادت امروز دوشنبه در نشست خبری جزئیات برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ را که قرار است ۲۵ تا ۲۸ آذرماه امسال در تهران برگزار شود، تشریح کرد.

وی از پیش ثبت نام ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی برای حضور در این رویداد به عنوان بزرگترین رویداد بخش فناوری اطلاعات کشور خبر داد و گفت: مرحله ثبت نام نهایی و جایابی غرفه ها از روز شنبه ۱۵ آبان ماه آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، شرکتهای فناوری اطلاعات انگیزه کافی برای هزینه کردن در نمایشگاه الکامپ نداشتند و با توجه به اینکه به این نمایشگاه بی اعتماد بودند در الکامپ شرکت نمی کردند که البته این به معنای قهرکردن این شرکتها با نمایشگاه نیست. اما امسال استقبال خوبی از این نمایشگاه در پیش ثبت نام صورت گرفته است.

رئیس جمهور به الکامپ می آید

سعادت از حضور گسترده بخش دولتی در قالب سالن دولت الکترونیک در این نمایشگاه خبر داد و افزود: برای بخش دولت نزدیک به ۳۵۰۰ متر فضای نمایشگاهی اختصاص داده شده است تا خدمات دولتی تمام وزارتخانه ها و دستگاهها به مردم ارائه شود و از سوی دیگر محلی برای تعامل بخش خصوصی فعال این حوزه با کارفرمایان دولتی باشد. در این زمینه با معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات جلساتی داشته ایم.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا در این نمایشگاه شخص رئیس جمهور یابد، ادامه داد: براساس قولی که گرفته ایم آقای روحانی برای مراسم افتتاحیه و یا بازدید از این نمایشگاه حضور خواهد داشت و از نزدیک دستاوردهای بخش دولتی و خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات را مشاهده کند.

استارتاپهای برتر به سبیت آلمان می روند

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای از توجه ویژه در نمایشگاه الکامپ امسال به استارتاپها و شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: استارتاپها در اولویت ما قرار دارند و همانند پارسال یک سالن را به این شرکتها اختصاص داده ایم که ظرفیت حضور ۱۵۰ استارتاپ را دارد.

وی با بیان اینکه برای حضور استارتاپها در این نمایشگاه طرح حمایتی درنظرگرفته شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه حضور این شرکتها را سازمان نظام صنفی رایانه ای متقبل می شود و تخفیف هم برای این شرکتها درنظر گرفته شده است. در همین حال قرار است برگزیدگان استارتاپ ها را مطابق با قرارداد همکاری مستقیم که نمایشگاه سبیت آلمان منعقد کرده ایم به این نمایشگاه اعزام کنیم.

سعادت با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با معاونت علمی رئیس جمهور برای حمایت از استارتاپهای حاضر در الکامپ، تاکید کرد: در همین حال قصد داریم مراکز شتابدهنده را نیز در سالن استارتاپها جانمایی کنیم تا فضایی برای اعتماد به شرکتهای استارتاپی ایجاد شود.

ثبت نام از بازدیدکنندگان برای ورود به سالن های نمایشگاه

سعادت گفت: برای نخستین بار امسال برای تخصصی تر شدن نمایشگاه الکامپ، در ورودی به سالن ها، بازدیدکنندگان رجیستر خواهند شد. اما در ورودی اصلی نمایشگاه مطابق با بخشنامه وزیر صنعت، الزامی برای دریافت ورودی و ثبت نام وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شرکتهایی بزرگ خواستار دوسوم فضای نمایشگاه و غرفه های بالای ۱۰۰ متر هستند، ادامه داد: برای ایجاد عدالت و اینکه سایر شرکتها نیز انگیزه حضور پررنگ داشته باشند با این تقاضاها موافقت نکردیم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه درصورت تداوم برگزاری نمایشگاه الکامپ توسط این سازمان در سالهای آینده، اتاق فکر و کارگروه ارتباطات بین الملل را به این نمایشگاه اضافه خواهیم کرد.

صف فروش سیم کارت، کیفیت نمایشگاه را پایین می آورد

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتقاد از صف های فروش سیم کارت رایگان توسط اپراتورهای موبایل در نمایشگاه الکامپ تهران که سال گذشته باعث ایجاد سدمعبر بازدیدکنندگان شده بود، اظهار داشت: امسال این نمایشگاه را مدیریت می کنیم. البته نمی گوییم که اپراتورها از این فرصت استفاده نکنند اما مسیر اصلی نمایشگاه جای فروختن سیم کارت و قرعه کشی ماشین نیست. باید این هیجانات در محیطی جداگانه هدایت شود تا کیفیت نمایشگاه پایین نیاید.

وی از تقاضای اپراتورهای موبایل، اپراتورهای مجازی و اپراتورهای اینترنت (FCP ) برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: از سوی این شرکتها تقاضای سالن اختصاصی داشتیم اما به دلیل محدودیت جا با این تقاضاها موافقت نشد.

سعادت گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور پررنگ بخش دولتی و خصوصی این حوزه در نمایشگاه الکامپ تاکیده کرده است.

جای خالی نمایشگاه بین المللی الکامپ در تقویم بین المللی/ خارجیها الکامپ را نمی شناسند

وی در مورد حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاه بین المللی الکامپ گفت: هم اکنون ۳ کشور چین، کره و تایوان حضورشان قطعی شده و قرار است به صورت مستقیم و کشوری در این نمایشگاه حاضر شوند. اما هنوز آمار روشنی از شرکتهایی که قرار است به صورت نمایندگی در این نمایشگاه حاضر شوند نداریم.

سعادت با بیان اینکه با وجود تعاملات و هماهنگی بسیاری که طی جلسه های مختلف با شرکتهای بزرگ دنیا داشتیم اما بسیاری از آنها در دقیقه ۹۰ منصرف شده اند، ادامه داد: حضور خیلی از این شرکتها قطعی شده بود و اطمینان ۱۰۰ درصد داشتند که در این نمایشگاه حضور می یابند اما در لحظه آخر منصرف شده اند و می گویند که منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند.

وی با اشاره به ناهماهنگی هایی که در ۲۰ سال گذشته برای برگزاری نمایشگاه بین المللی الکامپ وجود داشته است، گفت: با وجودی که این نمایشگاه نام بین المللی را یدک می کشد اما نه تنها در تقویم های بین المللی نمایشگاهی جایی ندارد، بلکه در تقویم نمایشگاهی ایران هم دیده نمی شود. هیچ شرکتی خبر ندارد که الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد IT ایران برگزار می شود.

سعادت از ثبت برگزاری نمایشگاه الکامپ در سالهای آینده از ۴ تا ۷ دی ماه ۹۶ و ۳۰ آذر تا ۳ دی ماه سال ۹۷ خبر داد و گفت: برای اولین بار در تاریخ برگزاری این نمایشگاه، برنامه ریزی برای تاریخ ۲ سال آینده الکامپ صورت گرفته است.