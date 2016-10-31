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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

یادوآره شهید حاج عمار برگزار می‌شود

یادوآره شهید حاج عمار برگزار می‌شود

یادآوره شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی ملقب به حاج عمار روز پنجشنبه ۱۳ آبان در بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادآوره شهید محمدحسین محمدخانی ملقب به حاج عمار فرمانده تیپ سیدالشهدا(ع) از شهدای مدافع حرم روز پنجشنبه ۱۳ آبان در بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

این برنامه با اجرای غلامرضا احمدی و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین بی‌آزار تهرانی همراه خواهد بود و در آن، مداحانی چون نریمان پناهی، محمد کمیل، امیر عباسی، حسین مردانی و احد قدمی به شعرخوانی و مداحی اهل بیت خواهند پرداخت.

این برنامه روز پنجشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۱۴ تا اذان مغرب در بهشت زهرا، پارکینگ قطعه ۵۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3811339

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