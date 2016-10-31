مهمترین خواسته های آزمایشگاهیان از وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله فاضلیان افزود: دلیل اصلی آزمایشگاهیان برای حضور در تالار همایش های وزارت بهداشت، تشکر از خدمات و توجهی است که دکتر هاشمی در مدت حضور خود در دولت برای جامعه آزمایشگاهی انجام داده است.

وی گفت: در حقیقت وزیر بهداشت نخستین کسی است که بلندترین قدم ها را برای رهایی جامعه آزمایشگاهی از گمنامی برداشتند و ذکر نام «تجمع اعتراض آمیز» به آن برای نان در آوردن است.

فاضلیان ادامه داد: ما ضمن تشکر از وی و قدردانی از دستوراتی که ابلاغ کردند، بر اجرای این دستورات پافشاری داریم.

وی خاطرنشان کرد: از مهمترین خواسته های آزمایشگاهیان کشور اجرای قوانین ارتقاء بهره وری، قرار گرفتن این حرفه در فهرست مشاغل سختی کار درجه سه، بازگشایی مقطع دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و نیز نظارت و محدود کردن ورودی به این رشته است.

فاضلیان با اشاره به نامیدن عنوان «تجمع اعتراض آمیز» به حضور آزمایشگاهیان در تالار همایش های وزارت بهداشت در برخی رسانه های غیررسمی، تاکید کرد: با احترام به همه اصحاب رسانه، ما اجازه نخواهیم داد که احیانا کسی درد آزمایشگاهیان را پله های ترقی خود قرار دهد و حضور ما را به شکل های مختلف به عنوان اعتراض جلوه دهد و از آن سوءاستفاده کند.