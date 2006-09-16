شبكه پخش محصولات فرهنگي "بايا" در 42 شهر ايران نماينده دارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ نشست خبري آغاز فعاليت شبكه توزيع مويرگي محصولات فرهنگي "بايا" ظهر امروز با حضور رئيس هيئت مديره و برخي مديران اين شبكه و جمعي از نمايندگان رسانه‌هاي گروهي در محل دفتر شبكه پخش بايا برگزار شد.

در ابتداي اين نشست كه با تأخيري يك ساعته آغاز شد، دكتر نوروزي رئيس هيئت مديره بايا با ذكر سابقه تأسيس اين شبكه توزيع محصولات فرهنگي گفت: "ما از دو سال پيش و اندكي قبل از حاد شدن معضل قاچاق محصولات فرهنگي نخستين گام ها را براي آغاز فعاليت خود برداشتيم. شبكه پخش بايا علاوه بر محصولات صوتي و تصويري، در كار پخش كتاب و محصولات نرم افزاري و بازي هاي رايانه اي هم هستيم."



وي ادامه داد: "تا چهار پنج سال پيش شمارگان محصولات فرهنگي در حدود 30 تا 40 هزار بود، اما امروز اين رقم به چهار تا پنج هزار در سطح كشور رسيده است. جريان اقتصادي محصولات فرهنگي امروز به يك انسداد رسيده، به طوري كه از حدود 10 موسسه ويدئو رسانه ثبت شده در كشور تنها چهار يا پنج موسسه فعال هستند و در بازار حضور دارند. قيمت زياد محصولات فرهنگي در مقايسه با آثار قاچاق، كمبود تبليغات و اطلاع رساني، رعايت نشدن قانون كپي رايت و حمايت نكردن از صاحبان اثر و افت محتواي محصولات فرهنگي در اين چند سال از جمله دلايل اين امر است."



در ادامه نشست، محسني از ديگر مديران شبكه پخش بايا درباره شيوه هاي بازاريابي و تبليغات اين شبكه گفت: "ما از دو سال پيش شناسايي كامل بازار عرضه محصولات فرهنگي براي تعيين نيازهاي دو گروه عرضه كننده و مصرف كننده را آغاز كرديم و عمده فعاليت ما به سنجش نيازهاي مخاطبان اختصاص داشت. ما معتقديم ذائقه مخاطب ايراني تغيير نكرده و بلكه بازار محصولات فرهنگي ايران گرفتار مشكل عرضه است. البته شبكه بايا متولي توليد محتوا نيست و كار ما صرفا عرضه است."



وي افزود: "مميزي نشدن محتواي برخي محصولات فرهنگي مشكل ديگري بود كه ما سعي كرديم آن را با رايزني با توليدكنندگان محصولات حل كنيم. شبكه بايا براي سلايق و گروههاي سني مختلف با محتواهاي گوناگون محصول عرضه كنيم. محصولات اين شبكه با بهترين كيفيت و بهترين بسته بندي و قيمتي مناسب در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد و نكته ديگر اين است كه فرمت هاي مختلف يك محصول اعم از دي وي دي، وي سي دي و وي اچ اس همزمان به بازار عرضه مي شود."



مهندس رئيس دانا هم در ادامه درباره خصوصيات شبكه پخش بايا گفت: "اين شبكه به عنوان نخستين شبكه توزيع مويرگي محصولات فرهنگي شامل 120 تيم فروشنده، توزيع كننده و هماهنگ كننده است كه توان ويزيت روزانه 5000 جايگاه در كل كشور را دارد. ما شهرهاي بالاي 10 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار مي دهيم و هر 15 روز يكبار محصول جديد به بازار عرضه مي كنيم. البته گام بعدي ما تغذيه بازار فرهنگي كشورهاي فارسي زبان همسايه است."



حسين حاجي بيگي، مدير روابط عمومي شبكه پخش بايا، هم در ابتداي نشست با خواندن متني لزوم برخورد با شبكه گسترده و مافيايي را از عمده دلايل آغاز فعاليت اين شبكه دانست و خواستار تعامل با رسانه ها براي فرهنگ سازي در عرصه توزيع محصولات فرهنگي شد.