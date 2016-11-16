به گزارش خبرنگار مهر، «روزی که مدادشمعی‌ها دست از کار کشیدند» کتاب مصوری است که در آن مجموعه نامه‌هایی با دست‌خط‌های مختلف خطاب به شخصی با نام دانِکن نوشته شده. این نامه‌ها از زبان مدادشمعی‌هایی با رنگ‌های گوناگون است.

دانکن، فقط دلش می‌خواهد نقاشی کند. اما وقتی سراغ جعبه مداد شمعی‌هایش می‌رود یک دسته نامه توی جعبه می‌بیند. نامه‌ها به اسم اوست. مداد شمعی‌ها برای دانکن نامه نوشته و به او خبر داده‌اند که دیگر حاضر نیستند کار کنند.

هر کدام از مداد شمعی‌ها در نامه توضیح داده‌اند که به چه دلیل دست از کار کشیده‌اند. مثلا مدادشمعی قرمز نوشته: «تو از من خیلی بیشتر از مداد شمعی‌های دیگر کار می‌کشی. سرتاسر سال آن قدر ماشین آتش نشانی و سیب و توت فرنگی و چیزهای قرمز دیگر را رنگ کردم که چیزی از من نمانده و دارم تمام می‌شوم. من حتی روزهای تعطیل هم دارم کار می‌کنم! در تعطیلات کریسمس، باید لباس بابانوئل‌ها را رنگ کنم و...»

برعکس مدادشمعی قرمز، رنگ سیاه به دانکن گفته: «خیلی بدم می آید از من برای کشیدن دور چیزها استفاده کنند... قبول نیست با من یک توپ قشنگ بکشی و بعد مداد شمعی‌های دیگر رنگش کنند. چطور است گاهی توپ را با سیاه رنگ کنی...»

دانکن وقتی نامه‌های اعتراض آمیز مدادشمعی‌ها را کشید به این فکر کرد که با توجه به شرایط پیش باید بهتری است چه کاری انجام بدهد؟.به همین خاطر دست به کار شد و نقاشی جدیدی کشید... اگر می‌خواهید بدانید دانکن چه کرده بهتر است «روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدند» را بخوانید.

«روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدند» را درو دی والت، نویسنده آمریکایی نوشته و الیور جفرز تصویرگری کرده است. محبوبه نجف‌خانی، مترجم این کتاب است که از سوی انتشارات زعفران برای گروه سنی «الف» و «ب» منتشر شده. این کتاب در شمار داستان‌های تخیلی است که در آن هر کدام از مداد شمعی‌ها با دانکن صحبت و دلایل ناراحتی خود را مطرح می کنند.

این کتاب در ۲۵۰۰ نسخه و به قیمت ۸۵۰۰ تومان منتشر شده است.