محمد سعید نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: مناقصه‌ای برای توسعه بندر شهید رجایی برگزار شد که یک شرکت آلمانی در این مناقصه برنده شد و هم اکنون قرارداد مربوط به این همکاری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰۴ میلیون یورو به امضا رسیده و اعتبار اسنادی(ال سی) آن نیز گشایش یافته است و تا بیستم ماه آینده هم تجهیزات آن تامین می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۵۰ میلیون یورو برای فاینانس توسعه بندر چابهار در نظرگرفته شده، ضمن اینکه ۸۵ میلیون دلار هم برای سرمایه گذاری این بندر اختصاص یافته و سازمان بنادر در حال خرید تجهیزات این بندر است.

به گفته سعید نژاد، توسعه بنادر کشور از جمله چابهار و شهیدرجایی در اولویت فعالیت های سازمان بنادر قراردارد؛ بر همین اساس ساخت فاز ۲ و ۳ بندر شهید رجایی در دستور کار قراردارد، فراخوان همکاری فاز ۳ بندر شهید رجایی نیز منتشر شده و قرار است که سازمان بنادر و دریانوردی در بخش سازه فعالیت کند و تامین تجهیزات و بهره برداری بر عهده سرمایه گذاران مشترک ایرانی و خارجی باشد.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه اظهار داشت: سالانه بیش از ۴۰ هزار کشتی از تنگه هرمز عبور می کنند که با توجه به اهمیت این موضوع تلاش می شود که از ظرفیت های این تنگه بیش از این استفاده شود.

سعید نژاد بیان کرد: با وجود ظرفیت ۲۱۰ میلیون تنی بنادر، عملکرد کنونی بنادر ۱۴۰ میلیون تن است و تلاش می شود که با هماهنگی های انجام شده درحوزه دریانوردی و ترانزیت، فعالیت های بیشتری انجام دهیم.