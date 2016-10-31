بسترهای لازم برای استقبال از رئیس جمهور در البرز فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اندرزگو ظهر دوشنبه در جمع اساتید و دانشجویان استان البرز در سالن شهدای دولت با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور و هیئت دولت به استان البرز اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری این سفر مهم اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه این سفر فرصتی مناسب برای تبیین ظرفیت ها و نیازهای استان البرز است، افزود: از مردم می خواهیم در آیین استقبال از رئیس جمهور شرکتی پرشور داشته باشند.

اندرزگو با اشاره به اینکه رئیس جمهور متعلق به همه مردم و همه اقشار جامعه است، گفت: مردم برای دفاع از آراء خود تا پایان راه دولت را همراهی کنند.

وی گفت: امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان البرز با بسیج تمامی اقشار جامعه شاهد استقبالی باشکوه باشیم.

مشاور و مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری البرز نقش مردم ایران در تعیین سرنوشت کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: مردم با شرکت در انتخابات گزینه های مورد نظرشان را برای ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شورای های شهر و غیره انتخاب می کنند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» گفت: آراء در جمهوری اسلامی ایران زینتی نبوده و مردم با رای مستقیم مردم بر حسب قانون اساسی و نظر صریح امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حاکمیت خویش را انتخاب می کنند.

اندرزگو با اشاره به آراء الکترال در آمریکا تصریح کرد: این مساله آزادی انتخاب مستقیم مردم این کشور را زیر علامت سوال می برد.

وی با اشاره به اینکه مردم در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور برگزیدند، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان از آراء خود حمایت کنید.

در این دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه های استان البرز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات و مطالبات صنفی خود پرداختند.