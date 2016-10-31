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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی:

رفع مشکلات صنایع قزوین تنها با آسیب شناسی تخصصی امکان پذیر است

رفع مشکلات صنایع قزوین تنها با آسیب شناسی تخصصی امکان پذیر است

قزوین- نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب شناسی درستی در حوزه صنعت در قزوین صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در حاشیه سفر کمیسیون صنایع مجلس به استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیسیون صنایع می تواند تسهیل کننده در روند اجرایی باشد و امیدواریم ماحصل آن بتواند زمینه ساز رفع مشکلات در حوزه های مختلف در قزوین باشد.

وی تصریح کرد: بازدید کمیسیون صنایع می تواند تسهیل کننده روند و مشکلات استان قزوین در حوزه صنایع باشد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان بازدید ۱۲ نماینده از صنایع استان قزوین افزود: به نظر بنده بسیاری از وام هایی که به صنایع پرداخت می شوند تنها مسکن های کوتاه مدت است.

زرآبادی خاطرنشان کرد: در مباحث مرتبط با صنعت کارشناسی درستی صورت نگرفته است، چرا که وام های اهدایی برای راه اندازی صنایع کوچک و متوسط بدون کارشناسی اعطا می شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانی که کارشناسی درستی صورت نگیرند نه تنها مشکل صنعت حل نخواهد شد بلکه بانک ها نیز گرفتار معضل معوقات خواهند شد.

زرآبادی تصریح کرد: از سوی دیگر رقابت بر سر دریافت وام در حوزه صنایع آفت دیگری است که می تواند استان قزوین را با مشکلات فراوانی مواجه کند.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم سفر کمیسیون صنایع مجلس به استان قزوین زمینه ساز رفع مشکلات صنایع و تدبیر راهکارهای جدید برای تسهیل در روند کار این صنایع باشد.

کد مطلب 3811532

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