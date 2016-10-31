آزادسازی موسیان و دهلران در عملیات محرم باعث ترس صدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود غیاثی راد در مراسم سالروز آزادسازی موسیان و دهلران اظهار داشت: عملیات محرم در سال ۶۱ یکی از مهمترین عملیات دفاع مقدس بود و به رغم اینکه عراق با همکاری آمریکا و عربستان درصدد به دست آوردن اطلاعات عملیات بود، با بارش باران و ابری شدن هوا خوشبختانه این عملیات با موفقیت انجام شد.

وی عنوان کرد: پیروزی در عملیات محرم در زمان خود بازتاب های بین المللی زیادی داشت و باعث شد به سر خط خبرهای مهم جهان تبدیل شود.

غیاثی راد با اشاره به اینکه عملیات محرم باعث ترس و وحشت صدام شده بود، گفت: این عملیات در روند جنگ تحمیلی و روحیه مضاعف رزمندگان اسلام نقش مهمی داشت و خوشبختانه آثار مثبتی برای کشور به جای گذاشت.

وی تصریح کرد: شهدای عزیز در دوران دفاع مقدس با دستانی خالی ولی با اتکا به قدرت الهی در مقابل همه ابرقدرت‌های تا بن دندان مسلح ایستادند و امروز آن رشادت‌ها موجب اقتدار ایران اسلامی در دنیا شده است.

وی تصریح کرد: امروز بعد از ۳۴ سال یاد و خاطره این عملیات مهم بازگو شده است چراکه ما به عنوان وارثان خون شهدا وظیفه داریم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تعظیم و تکریم شهدا و خانواده های آنها، فرهنگ ناب ایثار و شهادت را نهادینه کرده و با قدرت و صلابت راه آنها را استمرار ببخشیم و نسل های بعدی انقلاب را با این فرهنگ ارزشمند آشنا کنیم.

وی بیان کرد: نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه است زمینه‌ساز نظام الهی و جهانی مهدی موعود (عج) است و در این راه ملت بزرگ ایران تا رسیدن به اهداف عالی خود لحظه‌ای دست از پشتیبانی از ولایت فقیه بر نمی‌دارند تا این انقلاب به سر منزل مقصود برسد.