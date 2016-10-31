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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور:

آزادسازی موسیان و دهلران در عملیات محرم باعث ترس صدام شد

آزادسازی موسیان و دهلران در عملیات محرم باعث ترس صدام شد

دهلران-معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور گفت: آزادسازی موسیان و دهلران در عملیات محرم باعث ترس و وحشت صدام در جنگ تحمیلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود غیاثی راد در مراسم سالروز آزادسازی موسیان و دهلران اظهار داشت: عملیات محرم در سال ۶۱ یکی از مهمترین عملیات دفاع مقدس بود و به رغم اینکه عراق با همکاری آمریکا و عربستان درصدد به دست آوردن اطلاعات عملیات بود، با بارش باران و ابری شدن هوا خوشبختانه این عملیات با موفقیت انجام شد.

وی عنوان کرد: پیروزی در عملیات محرم در زمان خود بازتاب های بین المللی زیادی داشت و باعث شد به سر خط خبرهای مهم جهان تبدیل شود.

غیاثی راد با اشاره به اینکه عملیات محرم باعث ترس و وحشت صدام شده بود، گفت: این عملیات در روند جنگ تحمیلی و روحیه مضاعف رزمندگان اسلام نقش مهمی داشت و خوشبختانه آثار مثبتی برای کشور به جای گذاشت.

وی تصریح کرد: شهدای عزیز در دوران دفاع مقدس با دستانی خالی ولی با اتکا به قدرت الهی در مقابل همه ابرقدرت‌های تا بن دندان مسلح ایستادند و امروز آن رشادت‌ها موجب اقتدار ایران اسلامی در دنیا شده است.

وی تصریح کرد: امروز بعد از ۳۴ سال یاد و خاطره این عملیات مهم بازگو شده است چراکه ما به عنوان وارثان خون شهدا وظیفه داریم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تعظیم و تکریم شهدا و خانواده های آنها، فرهنگ ناب ایثار و شهادت را نهادینه کرده و با قدرت و صلابت راه آنها را استمرار ببخشیم و نسل های بعدی انقلاب را با این فرهنگ ارزشمند آشنا کنیم.

وی بیان کرد: نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه است زمینه‌ساز نظام الهی و جهانی مهدی موعود (عج) است و در این راه ملت بزرگ ایران تا رسیدن به اهداف عالی خود لحظه‌ای دست از پشتیبانی از ولایت فقیه بر نمی‌دارند تا این انقلاب به سر منزل مقصود برسد.

کد مطلب 3811555

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