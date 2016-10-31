به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، گزارشی درخصوص روند برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان ارائه داد و اظهار داشت: سرشماری حضوری از ۲۸ مهرماه آغاز شده و تا ۲۸ آبان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه لرستان در سرشماری اینترنتی رتبه ششم کشور را به دست آورد، عنوان کرد: میزان مشارکت مردم لرستان در سرشماری اینترنتی ۵۶.۵ درصد بوده در حالی که هدفگذاری مرکز آمار در این خصوص ۳۵ درصد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان افزود: در سرشماری اینترنتی بالغ بر یک میلیون و ۱۹۰ هزار نفر از مردم لرستان شرکت کردند.

چگنی با اشاره به اینکه ۹۳۴ نفر در لرستان کار سرشماری را انجام می دهند، اضافه کرد: ۵۵۰ مامور سرشماری در استان به صورت حضوری به درب منازل مردم مراجعه کرده و اطلاعات آن ها را دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه مطابق ارزیابی های صورت گرفته لرستان در مرحله دوم سرشماری رتبه دوم کشور را دارد، بیان داشت: با توجه به بالا بودن کیفیت کار استان در این زمینه و همچنین دقت در انجام سرشماری حق استان این است که رتبه اول را داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان متوسط خانوارهای غائب کشور در سرشماری حضوری را ۶.۷ درصد خواند و افزود: این شاخص در لرستان سه درصد بوده و در استان خراسان جنوبی که تا کنون استان اول در مرحله حضوری سرشماری معرفی شده ۱۰ درصد است.

چگنی گفت: ۵۶ درصد از لرستانی هایی که در ثبت نام اینترنتی سرشماری شرکت کرده اند که حدود ۵۵ درصد کدهای رهگیری آن ها سرجای خود باقی مانده که این امر نشان از دقت و صحت در انجام سرشماری اینترنتی بوده است.