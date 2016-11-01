به گزارش خبرنگار مهر، زهره حسینی در نشست خبری با اشاره به آخرین دستاوردها و عملکرد پروژه همسان گزینی تبیان افزود: این طرح خردادماه سال ۹۴ با همکاری وزارت ورزش و جوانان رونمایی و با استقبال خوبی از سوی جوانان و خانواده ها مواجه شد. در حال حاضر ثبت نام و معرفی توسط شبکه معرفان و مشاوره از سوی شبکه مشاوران در حال انجام است.

وی با بیان اینکه گسترش طرح همسان گزینی از طریق ترغیبت ارگان ها و سازمان ها برای مشارکت و معرفی جوانان مجرد در حال پیگیری است، ادامه داد: گسترش این طرح در استانها و شهرستانهای مختلف از طریق تفاهم نامه با شورای فرهنگ عمومی کشور پیگیری می شود تا از سامانه تبیان در کل کشور حمایت شود.

همسان گزینی تنها سایت مورد تایید پلیس فتا در زمینه معرفی ازدواج

مدیر سامانه همسان گزینی تبیان با اشاره به تفاهم نامه این موسسه با قوه قضائیه برای استفاده از بستر تبیان در معرفی جوانان مجرد در قوه قضائیه خبر داد و تاکید کرد: با سازمان صدا و سیما در زمینه معرفی کارمندان مجرد به سامانه همسان گزینی تفاهم نامه داشته ایم همچنین با دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، مالک اشتر، سازمان جغرافیای، خواجه نصیر و دانشگاههای دیگر تفاهم نامه هایی انجام شده است تا دانشجویان مجرد برای ازدواج به سامانه همسان گزینی معرفی شوند.

حسینی ادامه داد: پلیس فتا تاکنون در چندین نوبت فعالیت های سامانه همسان گزینی تبیان را مورد تایید قرار داده و اعلام کرده است که تبیان تنها سامانه دارای مجوز در حوزه معرفی ازدواج است. همچنین با وزارت ورزش و جوانان تعامل خوبی داریم و جلساتی برگزار شده است تا تفاهم نامه طرح همسان گزینی نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش نویس تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان آماده شده است که یکی از محورهای آن شبکه مشاوران با همکاری وزارت ورزش و جوانان است اما این تفاهم نامه هنوز به مرحله امضا نرسیده است.

ثبت نام بیش از ۳۰ هزار جوان در سامانه همسان گزینی تبیان

مدیر طرح همسان گزینی تبیان با بیان اینکه تاکنون ۳۲ هزار و ۲۰۰ نفر در طرح همسان گزینی ثبت نام کرده اند، تاکید کرد: این تعداد ثبت نامی در تهران، اصفهان و البرز به ثبت رسیده اما درخواست های متعددی از قم و خراسان رضوی داشته ایم که به زودی سامانه همسان گزینی پس از استان قم، در خراسان رضوی فعالیت خود را آغاز می کند.

حسینی افزود: ۶۵ درصد ثبت نام کنندگان در سامانه همسان گزینی تبیان، جوانان متولد دهه ۶۰ هستند. همچنین ۲۱ درصد این افراد متولد دهه ۵۰ و ۱۰ درصد متولد دهه ۷۰ هستند.

۱ میلیون و ۳۲۰ هرار نفر از افراد ثبت نامی جزو متاخرین در ازدواج هستند

وی با اشاره به آمار یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفری متاخرین ازدواج که از سن متعارف برای ازدواج عبور کرده اند، گفت: از این تعداد تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر مرد هستند که به این ترتیب بخش زیادی از آنها شانس کمی برای ازدواج دارند.

مدیر طرح همسان گزینی تبیان ادامه داد: بیشترین ثبت نام کنندگان در سامانه تبیان با ۶۶ درصد مربوط به افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند. همچنین ۸ درصد این افراد دارای مدرک دکتری و فوق دکتری هستند.

حسینی اضافه کرد: ۹۲ درصد افراد ثبت نامی در سامانه همسان گزینی تبیان سابقه ازدواج ندارند اما ۸ درصد آنها سابقه متارکه یا همسر فوت شده دارند.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ نفر معرف به صورت رسمی با سامانه همسان گزینی همکاری دارند، افزود: نتیجه فعالیت این افراد معرفی ۹ هزار نفر از جوانان برای ازدواج بوده که از این تعداد هزار و ۱۰۰ نفر به مرحله ازدواج رسیده اند البته این آماری است که افراد ازدواج کرده به سامانه اعلام کرده اند و موارد زیادی وجود دارد که افراد پس از ازدواج، سامانه تبیان را در جریان قرار نمی دهند.

مدیر طرح همسان گزینی تبیان با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل سد راه ازدواج جوانان مسائل فرهنگی است، افزود: باورهای غلط در زمینه ازدواج باعث شده که از میان ۹ هزار فرد معرفی شده موارد زیادی به سرانجام نرسد.

حسینی پیشداوری در مورد فرهنگ خانواده با توجه به محل سکونت، نداشتن شغل ثابت یا دولتی برای آقایان و مسائل ظاهری همچون قد و وزن را مهمترین معیارهای خانواده ها و جوانان برای ازدواج دانست و اضافه کرد: در پاره ای موارد آقایان علیرغم داشتن سن بالا، متقاضی همسری بسیار جوان هستند.

همچنین در مواردی علیرغم تایید جوانان متقاضی ازدواج در آزمون مصاحبه و مشاوره، برخی اختلافات در زمینه مسائل مالی همچون میزان مهریه مانع ازدواج جوانان می شود که همین مسئله شش ماه فعالیت کارشناسان سامانه همسان گزینی را از بین می برد.

وی احیای سنت حسنه معرفان ازدواج را از جمله مهمترین اهداف طرح همسان گزینی تبیان دانست و تصریح کرد: جوانان باید مهارت های لازم را برای زندگی مشترک بیاموزند در حالی که این مسائل در آموزش و پرورش و آموزش عالی ما هیچ جایگاهی ندارد. بنابراین در سامانه همسان گزینی آموزش را هم برای متقاضیان ازدواج و هم برای معرفان در نظر گرفته ایم.

موردی از طلاق در ازدواج‌های انجام شده در سامانه تبیان ثبت نشده است

حسینی با بیان اینکه سامانه همسان گزینی بدنبال افزایش آمار کمی ازدواج بدون زیرساخت های لازم نیست، تاکید کرد: هدف کوتاه مدت ما، دانش افزایی ازدواج و احیای سنت معارفه همچنین احیای نقش خانواده ها برای افزایش کیفیت ازدواج است اما در رویکرد بلندمدت امیدواریم با همکاری همه سازمانها سازمانه تبیان را در اختیار بنیاد ملی ازدواج که باید تشکیل شود، قرار دهیم تا آمار ازدواج به صورت کمی افزایش یابد.

مدیر طرح همسان گزینی تبیان با اشاره به فعالیت بیش از یک ساله این سامانه خاطرنشان کرد: مراحل علمی کار طی شده است و در حال حاضر به وجود خلاء هایی در سطح جامعه رسیده ایم و در حال شناسایی مشکلات هستیم تا با همکاری سازمان های مسئول مشکلات فرهنگی ازدواج کاسته شود.

حسینی گفت: تاکنون هیچ موردی از طلاق در میان زوجینی که از طریق سامانه همسان گزینی ازدواج کرده اند نداشته ایم و ازدواج های انجام شده را هر شش ماه یک بار رصد می کنیم تا با آموزش و ارجاع به مشاوران زوج درمانگر در صورت بروز مشکل، مسئله حل و فصل شود.