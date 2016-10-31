احتمال بازگرداندن مشروط جزایر کوریل به ژاپن از سوی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پیرو سفر از پیش اعلام شده «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه که قرار است ماه دسامبر به ژاپن انجام شود، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که اگر ژاپن بتواند معاهده خود با آمریکا بر سر تفویض حق تاسیس پایگاه نظامی در جزایر هوکایدو واقع در دریای استراتژیک اوخوتسک را ملغی کند، این امر می تواند به بازگرداندن این جزایر از سوی روسیه به ژاپن موثر باشد.

گفتنی است مجمع الجزایر واقع در دریای اوخوتسک که روس ها آن را مجمع الجزایر کوریل می خوانند از سوی ژاپن به نام های اتوروفو، کوناشیری، شیکوتان و هابومایی شناخته می شوند. این جزایر پیرو پیروزی شوروی علیه ژاپن در جنگ جهانی دوم توسط شوروی سابق و بر اساس قرارداد صلح سان فرانسیسکو در اختیار روسیه قرار گرفت.

الحاق این جزایر توسط روسیه منجر به ایجاد اختلافی کهنه و عمیق میان دو کشور شد و از امضای معاهده صلح میان توکیو و روسیه تا به این تاریخ جلوگیری کرده است. ژاپن معتقد است این جزایر به روسیه تعلق ندارد و باید به ژاپن پس داده شوند.

اکنون در آستانه سفر پوتین به توکیو، مقام های ژاپنی به خبرگزاری کیودو اعلام کرده اند که مسکو قرار است جزایر شیکوتان و هابومایی را بر اساس بیانیه صلح اعلام شده در سال ۱۹۵۶ میان ژاپن و شوروی به ژاپن بازگرداند.

گفتنی است بر اساس بند پنجم معاهده امنیتی میان ژاپن و آمریکا، واشنگتن آزاد است تا نیروهای نظامی خود را در هر نقطه از خاک ژاپن مستقر کند. ترس مسکو از این است که با توجه به وجود چنین معاهده ای میان دو کشور ژاپن و آمریکا، واگذاری کوریل به توکیو می تواند به معنای تفویض پایگاه نظامی جدیدی به واشنگتن، آن هم در مجاورت مرزهای روسیه باشد.

در حالیکه دولت ژاپن تلاش برای اصلاح معاهده امنیتی با آمریکا را رد کرده است ولی برخی کارشناسان اصلاح آن قانون را زمینه ساز نرمش روسیه در قبال بازگرداندن جزایر مورد مناقشه به توکیو می دانند.