مصاحبه علیه داوران از سوی ارکان قضایی فدراسیون پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مهدی تاج، علیرضا اسدی، حیدر بهاروند، غلامرضا بهروان، محمدرضا ساکت، مرتضی تورک، اسماعیل حسن زاده، علیرضا صالحی، احمدرضا براتی، صفی الله فغانپور، حسن کامرانی فر، امیر حسین حسینی و امیر حسین فتاحی حضور داشتند.

در این جلسه اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موضوع دیون باشگاهها و انجام مصاحبه های نامتعارف برخی از مسئولین واعضای کادر فنی باشگاهها ارائه و موارد زیر به تصویب اعضا رسید:

- مقرر شد اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی و محمدرضا ساکت مشاور رئیس و مسئول حوزه ریاست طی هفته جاری ضمن جمع بندی کلیه نظرات ارائه شده، برنامه پیشنهادی جهت اجرایی شدن پرداخت دیون باشگاهها را تهیه و جهت ارائه به اعضا برای نهایی شدن در نشست هفته آتی و ارائه کنند.

-مقرر شد موضوع مربوط به اعتراضات به داوری و انجام مصاحبه در خصوص داوران و مقامات مسئول در برگزاری مسابقات و همچنین فدراسیون فوتبال با جدیت توسط ارکان قضایی فدراسیون پیگیری شود.