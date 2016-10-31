به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر ساعت ۱۷ و ۱۳ دقیقه زرند کرمان را تکان داد.

دقایقی بعد از نخستین زمین لرزه پس لرزه ای به بزرگی ۱.۵ ریشتر در زرند به وقوع پیوست و آخرین زمین لرزه نیز با بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه عصر امروز رخ داد.

این زمین لرزه ها منتسب به گسل کوهبنان هستند و طی چند روز اخیر دو زمین لرزه ۴.۷ و ۴.۸ ریشتری نیز در این منطقه رخ داده که باعث خسارت مالی و مجروح شدن تعدادی از مردم شده است.

بنا به اعلام فرماندار زرند زمین لرزه های عصر امروز زرند خسارت جانی نداشته اند اما باعث عمیق تر شدن شکاف ساختمان ها شده اند.