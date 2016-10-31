  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

دقایقی پیش ثبت شد؛

ادامه زمین‌لرزه‌ها در «زرند»/ وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری

ادامه زمین‌لرزه‌ها در «زرند»/ وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری

کرمان- عصر امروز سه زمین لرزه در زرند کرمان به وقوع پیوست که بزرگی آخرین زمین لرزه ۳.۵ ریشتر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر ساعت ۱۷ و ۱۳ دقیقه زرند کرمان را تکان داد.

دقایقی بعد از نخستین زمین لرزه پس لرزه ای به بزرگی ۱.۵ ریشتر در زرند به وقوع پیوست و آخرین زمین لرزه نیز با بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه عصر امروز رخ داد.

این زمین لرزه ها منتسب به گسل کوهبنان هستند و طی چند روز اخیر دو زمین لرزه ۴.۷ و ۴.۸ ریشتری نیز در این منطقه رخ داده که باعث خسارت مالی و مجروح شدن تعدادی از مردم شده است.

بنا به اعلام فرماندار زرند زمین لرزه های عصر امروز زرند خسارت جانی نداشته اند اما باعث عمیق تر شدن شکاف ساختمان ها شده اند.

کد مطلب 3811595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه