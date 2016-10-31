«احد جاودانی» مدیرکل نمونه استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در متن لوح احد جاودانی که از سوی علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده، آمده است: اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی با همت و هدایت مدیران سخت کوش و مسئولیت پذیر و مشارکت عموم فرهیختگان و هنرمندان متعهد امکانپذیر خواهد بود و جای بسی خوشوقتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروزه برخوردار از شخصیت های فرهنگی و مدیران اجرایی و تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر است.



با توجه به اینکه جناب عالی بر اساس ارزیابی های صورت گرفته به عنوان « مدیرکل نمونه استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » برگزیده شده اید، لازم می دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات و تلاش های ارزشمند شما ابراز نمایم.



از خداوند متعال، سلامتی و مزید توفیق شما و همکارانتان را خواستارم.