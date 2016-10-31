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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

در هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتبال کشور؛

تساوی دیگر برای تیم آبی‌پوشان اردبیل/ فاصله با صدر جدول بیشتر شد

تساوی دیگر برای تیم آبی‌پوشان اردبیل/ فاصله با صدر جدول بیشتر شد

اردبیل – پنجمین تساوی تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل در هفته هشتم لیگ فوتبال دسته دوم کشور در برابر تیم استقلال آبی ب رقم خورد تا فاصله این تیم با صدر جدول بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه لیگ دسته دوم کشور تیم های استقلال آبی ب تهران و آبی‌پوشان اردبیل به مصاف هم رفتند که این دیدار پس از ۹۰ دقیقه به تساوی یک بر یک رسید.

تیم آبی‌پوشان اردبیل که هفته قبل توانسته بودند با چهار گل تیم نفت نوین آبادان را با شکست روبرو کنند امیدوار بودند در دیدار امروز برابر یکی از تیم های قعرنشین لیگ نیز به برتری دست یابند اما به این مهم نرسیدند.

تیم استقلال آبی ب یکی از تیم های پایتخت نشین لیگ بوده که پیش از بازی امروز خود و کسب یک امتیاز مقابل آبی‌پوشان اردبیل با هفت امتیاز در رده نهم جدول ۱۲ تیمی ایستاده بود.

دو تیم استقلال آبی ب و آبی‌پوشان اردبیل در دیدار نتوانستند بازی و نمایش خیره کننده ای داشته باشند و توپ در بیشتر دقایق در میانه میدان به گردش درآمد.

در این دیدار تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل در دقیقه ۴۲ توسط مجتبی اسلامی به گل رسید تا گل تیم استقلال آبی ب را پاسخ داده باشد.

این دیدار در نیمه دوم گل و جذابیتی نداشت و هر دو تیم با احتیاط و برای بسته نگه داشتن دروازه خود تلاش کردند تا یک امتیاز را از آن خود کنند.

با این نتیجه پنجمین تساوی تیم آبی‌پوشان اردبیل در لیگ دسته دوم فوتبال رقم خورد تا همچنان به همراه تیم های پتروکیان شوشتر و استقلال آبی ب رکورددار تساوی در لیگ باشند.

تیم آبی‌پوشان اردبیل هم اکنون از مجموع هشت بازی خود در لیگ دو برد و پنج تساوی و یک باخت را به دست آورده تا با ۱۱ امتیاز در رده پنجم قرار بگیرد.

این تیم شش امتیاز با تیم شهرداری بندرعباس که در حال حاضر با ۱۷ امتیاز به تنهایی در صدر این گروه ایستاده فاصله دارد.

کد مطلب 3811635
محمد میرزایی ناطق

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