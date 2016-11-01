به‌ گزارش خبرنگار مهر، « آنافیلاکسی» که به عنوان واکنش شدید آلرژیک تعریف می شود، می تواند مرگبار باشد و گزینه های درمانی آن هم محدود هستند.

محققان با استفاده از تکنیک جدید قادر به حذف تقریبی واکنش آلرژیک در موش ها از طریق تبدیل سلول های ایمنی حساس به آلرژی به سلول های که واکنش مشاهده شده در افراد سالم را تقلید می کردند، شدند.

جود دنبرگ، استاد دانشگاه مک گیل کانادا، در این باره می گوید: «این شیوه جدید درمانی می تواند درمان مطمئنی برای آلرژی های غذایی یا بیماری های مرتبط نظیر آسم یا بیماری های خودایمنی نظیر ام اس باشد.»

این درمان جدید شامل تولید سلول های دندریتی در لوله آزمایشگاه است. سلول های دندریتی همچون نگهبانان سیستم ایمنی عمل می کنند و در بافت های مرتبط با محیط بیرونی نظیر پوست و پوشش داخلی بینی، ریه ها، معده و روده ها وجود دارند.

سپس این سلول ها در معرض ترکیب منحصربفرد پروتئین ها، اسید مرتبط با ویتامین A که به طورطبیعی در روده انسان وجود دارد و مواد آلرژی زا که در این مورد بادام زمینی و اووالبومین (پروتئین سفید تخم مرغ) بودند، قرار گرفتند. سپس سلول های دندریتی اصلاح شده را مجددا به بدن موش ها وارد کردند.

محققان مشاهده کردند این شیوه درمان موجب کاهش علائم آنافیلاکسی شد و سایر نشانگرهای مهم پروتئین در واکنش آلرژیک را نیز تا بیش از ۹۰ درصد کاهش داد.