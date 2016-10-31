به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته تجربه بارش سنگین برف در اردبیل شوک جوی قابل‌توجهی را به دنبال داشت به‌طوریکه در پی بارش نزدیک به نیم متری برف در مناطق مرکزی و جنوب استان، خسارات متعددی به باغات، تأسیسات شهری و مزارع وارد شد.

با وجود اطلاع‌رسانی زودهنگام وضعیت جوی روند عادی زندگی شهروندان با اختلال همراه شد تا جایی که بسیاری از کسبه فعالیت خود را به مدت چند روز تعطیل کردند و مدارس و دانشگاه‌ها نیز تعطیل اعلام شد.

چند روزی از بارش سنگین برف سپری نشده است که هواشناسی استان از وزش بادهای تند و موج دوم بارش برف خبر می‌دهد.

بادهایی که در اغلب مناطق استان وزیدن گرفته و اینبار نوید بارش مجدد برف و باران اما نه در اندازه و وسعت بارش قبلی را می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تأکید کرد: با ورود سیستم بارشی جدید وزش باد در اغلب مناطق استان آغاز شده است.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سرعت تندباد طی دو روز گذشته در اردبیل ۸۶.۵ کیلومتر در ساعت، در فرودگاه اردبیل ۷۵.۶ کیلومتر در ساعت، در بیله سوار ۵۷ کیلومتر در ساعت، در مشگین شهر ۷۲ کیلومتر در ساعت و در سرعین ۶۵ کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین سرعت وزش باد در نیر ۸۳ کیلومتر در ساعت، در نمین ۴۰ کیلومتر در ساعت، در فیروز آباد ۶۵ کیلومتر در ساعت، در خلخال ۴۷ کیلومتر در ساعت، در گرمی ۲۱ و در پارس‌آباد ۳۰ کیلومتر در ساعت محاسبه شده است.

مدیرکل هواشناسی استان نتیجه وزش باد را تغییر دمای اغلب مناطق و افت دما طی روزهای آتی عنوان و اضافه کرد: به ویژه از روز چهارشنبه موج سرما وارد استان شده و بارش برف و باران در اغلب مناطق پیش‌بینی می‌شود.

دولتی مهر تأکید کرد: هر چند سامانه سرعت زیادی داشته و روز پنج‌شنبه از منطقه خارج می‌شود اما هوای سرد تا روز جمعه در منطقه حاکم است.