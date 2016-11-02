فواید شنا برای حفظ سلامت مغز

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک ورزش های هوازی نه تنها برای سلامت قلب، بلکه برای سلامت مغز هم مفید هستند. این ورزش ها عمکلرد مغز را بهبود بخشیده و به ترمیم سلول های آسیب دیده مغز کمک می کنند.

اما برخی ورزش های هوازی نظیر شنا فواید بیشتری برای مغز دارند و با تاثیر بر انتقال دهنده های عصبی، بر هورمون های کاهش دهنده استرس و بهبود خلق و خو تاثیر می گذارند. در ادامه به تاثیر شنا بر سلامت اشاره می شود.

افزایش جریان خون برای عملکرد شناختی بهتر

افزایش جریان خون می تواند به بهبود حافظه، خلق و خو، نظم و ترتیب، و تمرکز کمک کند. مطالعه سال ۲۰۱۴ نشان داد غوطه ور شدن در استخر موجب افزایش جریان خون به سوی مغز می شود. زمانیکه افراد تا سطح قلب شان در آب فرو می روند جریان خون به مغز بیشتر می شود. جریان خون تا عروق میانی مغز تا ۱۴ درصد و تا عروق عقبی مغز تا ۹ درصد افزایش می یابد.

تحریک مواد شیمیایی مغز برای تقویت خلق و خو

شنا و سایر ورزش ها موجب آزادشدن فاکتورهای نوروتروفیک موسوم به اندورفین در مغز می شوند که در کنترل استرس و اضطراب و خلق و خو تاثیر دارند. فعالیت فیزیکی و ورزش می توانند به کاهش تنش کمک کرده و حتی با برخی علائم افسردگی هم مقابله می کند.

به گفته محققان، شناکردن به چندین دلیل می تواند به کاهش افسردگی کمک کند. یکی از آن دلایل آن است که به تحریک تولید مواد شیمیایی مغز که موجب بهبود خلق و خو می شود کمک می کند.

مطالعه سال ۲۰۰۷ نشان داد شنای پرتحرک دارای تاثیر شبه ضدافسردگی بر موش های افسرده بود.

همچنین شنا در کاهش ترس و احساس ناراحتی موثر است چراکه تکنیک های مورداستفاده در آن نظیر حرکات ضربه ای، نفس کشیدن و تکرار می تواند فکری بوده و در مقابل موجب تسکین تنش شوند.

افزایش نورون های جدید در هیپوکامپ برای ایجاد حافظه بهتر

آسیب ناشی از استرس به مغز از طریق شنا قابل برگشت است چراکه نورون های جدید جایگزین نورون های ازدست رفته در هیپوکامپ می شوند. در مطالعه قبلی محققان دریافتند نورون ها در منطقه هیپوکامپ مغز که دربرگیرنده یادگیری و حافظه است، به شکل قابل توجهی در موش های افسرده افزایش یافت. همچنین مطالعات نشان داده اند که هیپوکامپ در افراد افسرده چین و چروک های بیشتری دارد که همین مسئله علت مشکلات مرتبط با سلامت روان در افراد افسرده است.

محققان خاطرنشان می سازند که هیپوکامپ همراه با ورزش رشد می کند و در نتیجه جریان اکسیژن به سوی مغز افزایش می یابد.

تقویت مهارت های حرکتی-دیداری برای یادگیری بهتر

حرکات دوجانبه عرضی در شنا به رشد رشته های عصبی در جسم پینه کمک می کند. جسم پینه، نیمکره های چپ و راست مغز را به هم متصل کرده و ارتباط بین این دو را تسهیل می نماید. شنا موجب فعالیت هر دو نیمکره و هر چهار لُب مغز به طور همزمان شده که می تواند منجر به افزایش شناخت و یادگیری آسان تر شود.