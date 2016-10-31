کشف ۳۶۲ کیلو تریاک و حشیش در البرز/جاسازی مواد در قایق موتوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی انتظامی استان البرز، سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز محرز شد که قرار است مقدار قابل توجهی مواد مخدر با استفاده از دو دستگاه تریلی، در پوشش بار قایق موتوری از استان های جنوبی کشور از طریق استان البرز به شمال کشور منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله اکیپی از ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز به محورهای اصلی استان، منتهی به شهرهای شمالی اعزام و پس از استقرار در محل های احتمالی تردد خودروها و کنترل و پایش نامحسوس محورها، تریلی های مورد نظر را شناسایی کردند، گفت: با رعایت موازین قانونی و امنیتی، خودروهای مذکور متوقف و به همراه دو نفر حمل کننده مواد مخدر به پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز منتقل شدند.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه پس از بررسی دقیق ماموران مشخص شد که مواد مخدر مذکور در بدنه دو قایق موتوری جاسازی شده است، افزود: از یکی از قایق ها ۲۶ بسته به وزن ۲۰۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و از قایق دیگر، ۱۶۰ بسته به وزن ۱۶۰ کیلوگرم حشیش که به صورت ماهرانه ایجاسازی شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه دو متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از ابتدای سال جاری تا کنون ۶ تن انواع مواد مخدر در استان البرز کشف شده است.