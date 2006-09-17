بهترين راه براي حل موضوع هسته اي ايران گزينه ديپلماتيك است / بلر در حمايت از بوش منافع ملي انگليس را مد نظر قرار نمي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، سر مالكوم ريفكيند" - عضو سابق مجلس عوام انگليس از سال 1995 تا 1997 و وزير اسبق امور خارجه اين كشور در گفتگو با روزنامه روسي "نزاويسيمايا گازيتا" در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال جنگ عليه ايران وجود دارد، گفت : روسيه مي تواند از وقوع آن جلوگيري كند، زيرا بهترين راه براي حل موضوع ايران، شيوه مسالمت آميز است و نه نظامي.

ريفكيند افزود: راه حل مسالمت آميز را مي توان از راه هاي مختلف مانند مذاكراتي كه در حال حاضر انجام مي شوند به دست آورد. به عنوان كه روسيه حضور مثبتي در آن دارد.

اين سياستمدار همچنين گفت : "در عين حال ايراني ها بايد بدانند كه در صورت انصراف آنها از راه حل سياسي، تحريم در انتظار آنهاست. اگر چيني ها و روس ها بگويند كه "ما هيچگاه از تحريم حمايت نخواهيم كرد"، ايراني ها از چيزي نخواهند ترسيد. هم نان قندي و هم شلاق بايد حضور داشته باشد. ما نان قندي را در دست داريم، اما هنوز نمي دانيم كه شلاق چه خواهد بود."

وي با اشاره به اينكه روسيه بخشي از پاسخ است و نه مشكل، خاطر نشان كرد: "اگر شوراي امنيت نمي خواهد اعتبار خود را از دست دهد، لازم است كه تصميمي اتخاذ كند، در آن وقت است كه روسيه، آمريكا، فرانسه، انگلستان و ديگر كشورها مي توانند اين پيام را به ايران بفرستند كه ، در صورت انصراف تهران، چه اتفاقي خواهد افتاد."

وي همچنين ضمن انتقاد از سياست هاي تك محوري آمريكا پس از يازده سپتامبر و اختلاف نظرهاي به وجود آمده در اين باره اعلام كرد: دليل اول اين اختلافات تصميم آمريكا براي حمله به عراق بود. آمريكا در اين مسيريك جانبه عمل كرد. ضمناً، دومين دوره رياست جمهوري بوش و انتخاب كاندوليزا رايس به عنوان وزير امور خارجه اين كشور را مي توان به عنوان آمادگي واشنگتن براي عملكرد مشترك با شركاي خود تلقي كرد كه به عقيده وي اين همكاري مشترك با همپيمانان را مي توان در مذاكرات با ايران و كره شمالي و همچنين مسئله روابط با روسيه به راحتي مشاهده نمود.

به گزارش "مهر" ريفكيند در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره دنباله روي "توني بلر" نخست وزير انگليس از بوش ضمن تائيد اين امر گفت : تمامي نخست وزيران انگلستان از زمان "وينستون چرچيل" همكاري نزديكي با آمريكا داشته اند ، اما در گذشته چنين روشهايي زماني كه با منافع ملي مطابقت نداشتند، مورد موافقت قرار نمي گرفتند.

وي افزود: بلر هميشه حمايت بدون ترديد خود را ( از يكجانبه گرايي آمريكا) به نمايش گذاشته است، اما اين خط مشي سياسي موثر واقع نشده است. جنگ عراق بدترين فاجعه طي 50 سال اخير بود حتي جدي تر از جنگ ويتنام، براي اينكه آمريكا آغازگر جنگ ويتنام نبود، بلكه در آن وارد شد، در حالي كه آمريكا در عراق جنگ را آغاز كرد.