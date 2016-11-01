شرایط آب و هوایی کیش مانع پیروزی تیم فوتبال شهرداری همدان شد

هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دیدار شهرداری همدان و بانی گستر کیش اظهار داشت: این دیدار در بدترین شرایط آب و هوایی ممکن برگزار شد.

وی با بیان اینکه واقعاً نمی‌دانم چه دلیلی داشت که فدراسیون فوتبال مسابقه ای را که می‌توانست در ساعت بهتری برگزار کند در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه و در اوج گرمای شهر کیش برگزار کرد، گفت: در همدان که شرایط آب و هوایی بهتری دارد دیدار پاس همدان و کاسپین قزوین ۱۴:۴۵ برگزار می‌شود در حالی که اگر برنامه‌ریزی بهتری صورت می گرفت بازی در کیش که شرایط و آب و هوایی متفاوت و گرمای سختی دارد باید در ساعت ۱۵:۱۵ برگزار می شد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه بازی زیبایی را در کیش به نمایش گذاشتیم، گفت: گرمای هوا بازیکنان تیم شهرداری همدان را آزار میداد اما مانند دیدار هفته گذشته‌ برابر شاهین در بوشهر در نیمه اول مسابقه کاملاً بازی را کنترل کردیم و حتی می‌توانستیم در چندین موقعیت بسیار خوب به گل برسیم که بازیکنانمان این موقعیت‌ها را به‌راحتی از دست دادند.

گل محمدی بابیان اینکه در نیمه دوم نیز کاملاً بر بازی سوار بودیم و توپ و میدان را در اختیار داشتیم اما توپ‌هایی که هرکسی فکر می‌کرد گل می شود را باز هم در این نیمه از دست دادیم، گفت: بنا به گفته تماشاگران این مسابقه اگر مهاجمان تیم فوتبال شهرداری همدان کمی در زدن ضربات آخر دقت می‌کردند به‌راحتی پیروز میدان بودیم.

وی بابیان اینکه ۱۰ دقیقه پایان بازی بدن‌های بازیکنان را خالی کرد، گفت: از دقیقه ۸۰ بازی به بعد بازیکنان شهرداری همدان افت بدنی وحشتناکی داشتند و شرایط آب و هوایی تأثیر منفی بر روی آنان گذاشته بود که در این دقایق بازیکنان تیم بانی گستر جرات حمله پیدا کرده و چند موقعیت نصف و نیمه روی دروازه ما ایجاد کردند.

داوری‌های لیگ دسته دوم رشد داشته است

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به داوری این مسابقه گفت: داوری مشکل خاصی نداشت و در جریان بازی تصمیمی که درنتیجه تأثیرگذار باشد گرفته نشد.

گل محمدی عنوان کرد: سطح داوری‌ها نسبت به گذشته روند خوبی داشته و امیدواریم در دیدارهای حساس پایان فصل و مرحله بعدی لیگ دسته دوم فوتبال کشور قضاوت‌ها به همین شکل ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: در دیدارهای بیرون از خانه در ابتدا به دنبال تساوی و حداقل امتیاز و در صورت توان گلزنی در ضد حملات هستیم که تا اینجای کار به‌خوبی در دیدارهای بیرون از همدان ظاهر شده‌ایم.

وی تاکید کرد: اگر بازیکنان تیم شهرداری همدان اندکی دقت می‌کردند در ۳ دیدار بیرون از خانه خود برابر تیم‌های کارا شیراز، شاهین بوشهر و بانی گستر کیش می‌توانستیم به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان یادآور شد: در همدان نیز به استثنا دیدار برابر پاس که شرایط خاصی بر بازی حاکم بود به هدف خود که کسب ۳ امتیاز کامل بازی‌های خانگی بوده رسیده‌ایم و به دنبال این هستیم که در همدان به هیچ تیمی امتیاز ندهیم.