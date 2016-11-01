ضعف های زیرساختی ارزش منطقه ای اراضی ملارد را تنزل داده است

معصومه بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه و تسریع روند شکوفایی و پیشرفت شهری اظهار داشت:سودآوری از اصلی ترین انگیزه های سرمایه گذاران در عرصه های متعدد محسوب می شود و به طور طبیعی زیان دهی و عدم دریافت سود مطلوب به تناسب سرمایه ای که لحاظ شده، ضریب مشارکت فعالان این عرصه را کاهش خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:این قاعده در شهری همچون ملارد نیز با قریب به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر جمعیت مصداق دارد و ضعیف بودن بضاعت مالی اکثریت ساکنان این منطقه، باعث می شود سطح سودآوری تقلیل و میزان مشارکت بخش خصوصی نیز در این شرایط کاهش می یابد.

وی افزود:ضعف در زیر ساخت های شهری از دیگر عوامل موثر در کاهش ضریب مشارکت سرمایه گذاران محسوب می شود، زیرا کاستی های زیربنایی، ارزش منطقه ایِ اراضی و املاکِ موجود در شهر را تحت الشعاع قرار می دهد و با یک مقایسه اجمالی میان ارزش منطقه ای اراضی ملارد با مناطقی همچون شهریار و فردیس به روشنی به عمق و میزان این تفاوت پی خواهیم برد.

بیات گفت:با همه این اوصاف و در طول یکسال گذشته، گام های مثبتی برای تحقق این امر(مشارکت بخش خصوصی) در شهر ملارد برداشته شده که بازار میوه و تره بار دلناز و یا مجموعه فرهنگی، تفریحی خلیج فارس از نمونه های آن به شمار می رود.

وی یادآور شد:بدون تردید با ارتقای زیرساخت ها و امکانات زیربنایی و روبنایی در این شهر، به تدریج ارزش املاک و اراضی شهر ملارد افزایش می یابد و در چنین شرایطی، سرمایه گذاران با انگیزه هر چه بیشتر در طرح ها و پروژه های این منطقه نقش آفرینی خواهند کرد.