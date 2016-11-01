مدال آور قمی کاراته جهان به قم بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کاراته در لینز اتریش در حالی با قهرمانی تیم ملی کشورمان همراه بود که امیر مهدی زاده در کومیته انفرادی در وزن منهای ۶۰ کیلو گرم صاحب نشان طلا شد.



مهدی زاده بامداد سه‌شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) همراه با کاروان تیم ملی وارد ایران شد و در ورود به فرودگاه مورد استقبال مسئولان فدراسیون کاراته و ورزش کشورمان قرار گرفت.



وی همچنین با حضور در جمع علاقمندان از میان اهالی ورزش قم و خانواده خود، روی دوش مردم ورزش دوست قم قرار گرفت و از وی استقبال خوبی به عمل آمد و حضور غلامرضا دباغیان مربی نامدار کاراته کشورمان و نیز جمعی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در این استقبال شایان توجه بود.



وی سپس با همراهی علاقمندان به ورزش که از قم به فرودگاه امام خمینی(ره) تهران رفته بودند به قم بازگشت و با توجه به این که وی در ساعات نزدیک به صبح به قم رسید پیش بینی می‌شود برنامه رسمی استقبال و تقدیر از وی طی امروز یا فردا برگزار شود.