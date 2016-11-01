جدال صالحین باشهرداری اراک/شاگردان ترکاشوند به دنبال سومین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای جذاب این هفته، تیم های صالحین ورامین و شهرداری اراک به مصاف یکدیگر می روند.

نماینده والیبال ورامین علیرغم مشکلات و دغدغه های مالی، روزهای موفقی را سپری می کند و توانسته با کسب دو پیروزی با ارزش، جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشد.

تیم صالحین ورامین در هفته های دوم و سوم لیگ برتر والیبال به ترتیب تیم های سایپا را با نتیجه سه بر دو و شهرداری تبریز را با حساب سه بر صفر شکست داد و به همه حریفان خود ثابت کرد که حرف های زیادی برای گفتن دارد.

دیدار سخت و دشوار صالحین ورامین مقابل شهرداری اراک

نماینده والیبال ورامین در هفته نخست لیگ برتر والیبال به دلیل تأخیر در پرداخت ورودی لیگ برتر و مشکلات و اختلالاتی که در اینترنت جنوب شرق استان تهران به وجود آمد، نتوانست مقابل پارسه تهران به میدان برود و همچنان هواداران و بازیکنان صالحین ورامین انتظار دارند تا دیدار این تیم مقابل پارسه تکرار شود.

در صورت تکرار دیدار تیم های پارسه تهران و صالحین و برتری نماینده والیبال ورامین، این تیم می تواند به جمع مدعیان لیگ برتر امسال اضافه و هواداران ورامینی به کسب موفقیت های بیشتر در این عرصه امیدوار شوند.

به هر ترتیب تیم صالحین ورامین در هفته چهارم لیگ برتر والیبال باید به مصاف تیم شهرداری اراک برود، تیمی که تازه به لیگ برتر آمده و تلاش دارد تا از ظرفیت و پتانسیل ورزش استان مرکزی دفاع کند.

حضور بازیکنان باتجربه در ترکیب صالحین ورامین

تیم شهرداری اراک اگرچه از سه دیدار گذشته خود تنها یک امتیاز کسب کرده است، اما نشان داده که حریف دست و پا بسته ای نبوده و اصول والیبال را به خوبی می داند و به همین خاطر، صالحین ورامین دیدار سخت و دشواری را مقابل نماینده استان مرکزی خواهد داشت.

تیم صالحین ورامین نیز از مجموع سه دیدار گذشته خود، با کسب پنج امتیاز در رده پنجم جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر قرار گرفته و برای حضور در جمع بالانشینان جدول، به پیروزی در این دیدار نیاز دارد.

نماینده والیبال ورامین با تکیه بر هواداران خونگرم و پرشور و بازیکنان باتجربه خود نظیر امیر حسینی، حمزه زرینی، محمدکاظم و احسن الله شیرکوند که سالیان سال در تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی حضور داشته اند، می کوشد تا از نام و آوازه ورزش شهرستان دفاع کند.

احسن الله شیرکوند بازیکن باسابقه تیم صالحین ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان صالحین ورامین تلاش دارند تا با توجه به حمایت هواداران ورامینی، نتایج خوبی را در مسابقات کسب کنند.

وی افزود: بازیکنان صالحین تلاش دارند تا در هر مسابقه، بهترین عملکرد خود را به ثبت برسانند و با کسب پیروزی، دل هواداران خود را شاد کنند.

شیرکوند تیم شهرداری اراک را جنگنده دانست و ادامه داد: تیم شهرداری اراک تیم خوبی است که بازیکنان جوان و باانگیزه ای دارد اما امیدواریم در جدال با این تیم به روند پیروزی های اخیر خود ادامه دهیم.

وی متذکر شد: هر یک از مسابقات ما حکم فینال را دارد و باید امتیازات لازم را برای کسب موفقیت های بیشتر جمع کنیم.

محمدترکاشوند سرمربی تیم صالحین ورامین نیز به تیم خود اعتقاد دارد و می کوشد تا با تکیه بر تجربه بازیکنان باسابقه خود و انگیزه جوانان تیم، نتایج درخشان را به ارمغان بیاورد.

دیدار تیم های شهرداری اراک و صالحین ورامین روز چهارشنبه و از ساعت ۱۷ به میزان شهرداری اراک برگزار خواهد شد و باید منتظر ماند و دید که نماینده ورامین می تواند به روند پیروزی های خود ادامه دهد.